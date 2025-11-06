Ist der Bahnhof Andernach ein Graffiti-Hotspot?

Einen Schaden in Höhe von 4500 Euro richteten Graffitisprayer kürzlich an einem Zug im Andernacher Bahnhof an. Auch andernorts kommt es immer wieder zu Sachbeschädigungen an Bahneigentum. Das sagt die Bundespolizei dazu.
In der Nacht auf Sonntag besprühten Unbekannte einen am Bahnhof Andernach abgestellten Personenzug großflächig mit Graffiti. Ganze 100 Quadratmeter bedeckten die Täter mit bunten Buchstaben und Wörtern. Die Bundespolizei in Trier schätzt den entstandenen Schaden auf 4500 Euro.