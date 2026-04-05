Marode Straßen
Iran-Krieg strahlt auf Straßenreparatur in Mendig aus
In einem sehr schlechten Zustand ist die Ernst-Abbe-Straße, die etappenweise saniert werden soll.
In einem sehr schlechten Zustand ist die Ernst-Abbe-Straße, die etappenweise saniert werden soll.
Rico Rossival

Einige Straßen in der Stadt Mendig sind sanierungsbedürftig. Zuerst kommt aber jetzt die Ernst-Abbe-Straße an die Reihe. Weshalb der Iran-Krieg auf die Sanierung abstrahlt, ist im Stadtrat erklärt worden.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist quasi ein wiederkehrender Beitrag im Stadtrat: die miserable Qualität der Mendiger Straßen. So auch in der jüngsten Sitzung. Diesmal drehte es sich nicht um die Flickschusterei in der Bahn- oder Poststraße. Der Stadtrat befasste sich mit der Ernst-Abbe-Straße im Gewerbegebiet.

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