Burgfestspiele Mayen Intendant macht Lust auf Festspielzeit 2027 Thomas Brost 18.09.2026, 11:00 Uhr

i Intendant Alexander May hat das Programm für die Burgfestpsiele Mayen 2027 dem Kulturausschuss vorgestellt. Elvira Bell

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Getreu dieser Weisheit blicken Stadträte, Stadtverwaltung und die Intendanz auf die Spielzeit der Burgfestspiele Mayen für das nächste Jahr. Das 2027er-Programm ist dem Kulturausschuss vorgestellt worden.

Mit sechs eigenen Stücken gehen die Burgfestspiele Mayen in die Spielzeit 2027 – die zweite (und letzte), die vor der Herz-Jesu-Kirche ausgetragen wird. Neben einem Musical wird es ein Familienstück, zwei Komödien, einen Klassiker, ein Stück des Bürgerensembles und ein Jugendstück geben.







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