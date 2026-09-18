Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Getreu dieser Weisheit blicken Stadträte, Stadtverwaltung und die Intendanz auf die Spielzeit der Burgfestspiele Mayen für das nächste Jahr. Das 2027er-Programm ist dem Kulturausschuss vorgestellt worden.
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Mit sechs eigenen Stücken gehen die Burgfestspiele Mayen in die Spielzeit 2027 – die zweite (und letzte), die vor der Herz-Jesu-Kirche ausgetragen wird. Neben einem Musical wird es ein Familienstück, zwei Komödien, einen Klassiker, ein Stück des Bürgerensembles und ein Jugendstück geben.