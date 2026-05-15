Plaidter Familienunternehmen Insolvent: Das ist die Firma Antriebstechnik Saftig Jan Lindner 15.05.2026, 10:00 Uhr

i Die Plaidter Familienfirma Antriebstechnik Saftig GmbH wird in dritter Generation geführt - und ist nun insolvent. Kim Fauss

110 Beschäftigte, drei Standorte, vor 70 Jahren gegründet: Die Plaidter Firma Antriebstechnik Saftig GmbH ist insolvent. Offenbar wurde sie von der schweren Krise der Industrie in Deutschland erfasst. Ein Blick in die Firmengeschichte.

Mitte der 1950er-Jahre fing alles an, mitten in Plaidt: Damals gründete Herbert Saftig die Herbert Saftig GmbH. So ist es auf der Homepage der heutigen Firma Antriebstechnik Saftig GmbH zu lesen. Die Firma hat am Dienstag, 12. Mai, Insolvenz anmelden müssen.







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