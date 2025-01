Zentrum @Viedel ist eröffnet Ins ehemalige Krankenhaus Polch kehrt neues Leben ein Martin Ingenhoven 17.01.2025, 15:20 Uhr

i Im neuen Gebäude @Viedel begegnen sich Neu und Alt auf vielfältige Weise. Martin Ingenhoven

Wo früher Menschen geboren wurden, gesund wurden oder auch ihre letzten Atemzüge machten, entstehen nun Räume der Begegnung und des Helfens: Das alte Krankenhaus in Polch wird @Viedel.

Die älteren Polcher erinnern sich noch gut an das einstige St. Josefshospital – oder, wie es im Volksmund hieß, "et Viedeler Krankehaus". Bis 1979 betreuten die Franziskanerinnen aus dem Mutterhaus in Waldbreitbach das Krankenhaus in der Polcher Bachstraße.

