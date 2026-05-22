Andernach: Messe Haus & Garten Innovationen rund ums Wohnen und naturnahes Gärtnern Elvira Bell 22.05.2026, 12:00 Uhr

i Blumen in Hülle und Fülle gibt es auch in diesem Jahr wieder bei der Messe Haus und Garten in Andernach. Elvira Bell

Bei der Messe Haus & Garten Mittelrhein in den Andernacher Rheinanlagen präsentieren auf mehr als 8000 Quadratmetern Ausstellungsfläche rund 100 Aussteller ihre Ideen, Produkte und Innovationen rund um stilvolles Wohnen und naturnahes Gärtnern.

. Die Rheinanlagen verwandeln sich erneut in einen lebendigen Treffpunkt für alle, die ihr Zuhause und ihren Garten lieben. Denn am langen Pfingstwochenende geht dort die Messe Haus & Garten Mittelrhein in die 22. Runde. Die Besucher können sich bei den Rundgängen informieren, Tipps geben lassen und bei Snacks und Getränken einen unbeschwerten Tag genießen.







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