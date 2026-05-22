Andernach: Messe Haus & Garten
Innovationen rund ums Wohnen und naturnahes Gärtnern
Blumen in Hülle und Fülle gibt es auch in diesem Jahr wieder bei der Messe Haus und Garten in Andernach.
Blumen in Hülle und Fülle gibt es auch in diesem Jahr wieder bei der Messe Haus und Garten in Andernach.
Elvira Bell

Bei der Messe Haus & Garten Mittelrhein in den Andernacher Rheinanlagen präsentieren auf mehr als 8000 Quadratmetern Ausstellungsfläche rund 100 Aussteller ihre Ideen, Produkte und Innovationen rund um stilvolles Wohnen und naturnahes Gärtnern.

Lesezeit 1 Minute
. Die Rheinanlagen verwandeln sich erneut in einen lebendigen Treffpunkt für alle, die ihr Zuhause und ihren Garten lieben. Denn am langen Pfingstwochenende geht dort die Messe Haus & Garten Mittelrhein in die 22. Runde. Die Besucher können sich bei den Rundgängen informieren, Tipps geben lassen und bei Snacks und Getränken einen unbeschwerten Tag genießen.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenFreizeit

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