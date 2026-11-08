Die Stadt Andernach eröffnet ein zweites Jugendzentrum – diesmal mitten in der Stadt. Um diesen lang ersehnten Meilenstein zu feiern, gibt es im neuen InnerCity JUZ eine Woche lang ein abwechslungsreiches Programm. Was das neue Angebot ausmacht.
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Im Stadtzentrum von Andernach eröffnet am 9. November das neue InnerCity Jugendzentrum (JUZ). Neben dem alten JUZ am Stadtrand gibt es damit nun eine weitere Anlaufstelle für Kinder- und Jugendliche ab der 5. Klasse. Was die beiden Treffpunkte voneinander unterscheidet und warum solche Orte wichtig für die Teenager sind.