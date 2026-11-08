Neuer Innenstadt-Jugendtreff InnerCity JUZ Andernach feiert Eröffnungswoche Kim Fauss 08.11.2026, 15:30 Uhr

i So sieht das neue InnerCity Jugendzentrum Andernach aus. Am 9. November werden die Räumlichkeiten in der Moltkestraße 14-16 offiziell eröffent. Ingo Beller

Die Stadt Andernach eröffnet ein zweites Jugendzentrum – diesmal mitten in der Stadt. Um diesen lang ersehnten Meilenstein zu feiern, gibt es im neuen InnerCity JUZ eine Woche lang ein abwechslungsreiches Programm. Was das neue Angebot ausmacht.

Im Stadtzentrum von Andernach eröffnet am 9. November das neue InnerCity Jugendzentrum (JUZ). Neben dem alten JUZ am Stadtrand gibt es damit nun eine weitere Anlaufstelle für Kinder- und Jugendliche ab der 5. Klasse. Was die beiden Treffpunkte voneinander unterscheidet und warum solche Orte wichtig für die Teenager sind.







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