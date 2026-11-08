Neuer Innenstadt-Jugendtreff 
InnerCity JUZ Andernach feiert Eröffnungswoche
So sieht das neue InnerCity Jugendzentrum Andernach aus. Am 9. November werden die Räumlichkeiten in der Moltkestraße 14-16 offi
So sieht das neue InnerCity Jugendzentrum Andernach aus. Am 9. November werden die Räumlichkeiten in der Moltkestraße 14-16 offiziell eröffent.
Ingo Beller

Die Stadt Andernach eröffnet ein zweites Jugendzentrum – diesmal mitten in der Stadt. Um diesen lang ersehnten Meilenstein zu feiern, gibt es im neuen InnerCity JUZ eine Woche lang ein abwechslungsreiches Programm. Was das neue Angebot ausmacht.

Lesezeit 3 Minuten
Im Stadtzentrum von Andernach eröffnet am 9. November das neue InnerCity Jugendzentrum (JUZ). Neben dem alten JUZ am Stadtrand gibt es damit nun eine weitere Anlaufstelle für Kinder- und Jugendliche ab der 5. Klasse. Was die beiden Treffpunkte voneinander unterscheidet und warum solche Orte wichtig für die Teenager sind.
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