VfB Polch bei Wettbewerb dabei
Inklusionsteam feiert Erfolg bei Special Olympics
Mit neuen T-Shirts lief die Inklusionsmannschaft des VfB Polch beim Fototermin auf. Die Unterstützung durch das Umfeld sorgt für
Mit neuen T-Shirts lief die Inklusionsmannschaft des VfB Polch beim Fototermin auf. Die Unterstützung durch das Umfeld sorgt für sehr viel Dankbarkeit und Freude.
Wolfgang Lucke

Die Inklusionsmannschaft des VfB Polch erlebte aufregende Tage bei den Nationalen Special Olympics in Saarbrücken. Jetzt blicken Spieler und Verein gemeinsam auf den Wettbewerb zurück und können dabei sogar einen Medaillengewinn feiern.

Lesezeit 3 Minuten
Vielleicht hätte den deutschen Fußballprofis bei der WM ein bisschen von dem Spirit, der Spielfreude und dem Teamgeist geholfen, der bei der Inklusionsmannschaft des VfB Polch im wahren Sinne des Wortes inkludiert ist. Im Clubheim wurde jetzt die erfolgreiche Teilnahme an den Nationalen Special Olympics in Saarbrücken gefeiert, zu denen sich insgesamt rund 10.

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