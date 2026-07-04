Die Inklusionsmannschaft des VfB Polch erlebte aufregende Tage bei den Nationalen Special Olympics in Saarbrücken. Jetzt blicken Spieler und Verein gemeinsam auf den Wettbewerb zurück und können dabei sogar einen Medaillengewinn feiern.
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Vielleicht hätte den deutschen Fußballprofis bei der WM ein bisschen von dem Spirit, der Spielfreude und dem Teamgeist geholfen, der bei der Inklusionsmannschaft des VfB Polch im wahren Sinne des Wortes inkludiert ist. Im Clubheim wurde jetzt die erfolgreiche Teilnahme an den Nationalen Special Olympics in Saarbrücken gefeiert, zu denen sich insgesamt rund 10.