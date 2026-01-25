Die Initiative „Sei ein Mensch“ hat zu einer Demo für Demokratie und Vielfalt in Mayen aufgerufen. Sie steht im Vorfeld der Landtagswahl und in Erinnerung an den Bombenangriff auf Mayen am 2. Januar 1945 und den Holocaust-Gedenktag am 27. Januar.

Um fünf vor 12 versammeln sich rund 200 Menschen auf dem Marktplatz in Mayen, um ihre klare Haltung für Demokratie, Vielfalt und Menschlichkeit zu demonstrieren. Die Initiative „Sei ein Mensch“ hat zu dieser Kundgebung aufgerufen.

„Diese Uhrzeit ist kein Zufall“, erklärt Dorothee Geishecker, Sprecherin der Bürgerinitiative (BI) „Sei ein Mensch“.