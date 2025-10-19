Comedian in Mendig Ingo Appelt hat verbale Tiefschläge immer noch drauf Elvira Bell 19.10.2025, 09:35 Uhr

i Ingo Appelt echauffierte sich in Mendig über viele Dinge. Der überwiegende Teil des Publikums feierte den Künstler Elvira Bell

Comedian Ingo Appelt ist seit einigen Jahrzehnten im Geschäft und seither für auch für seine verbalen Tiefschläge bekannt. Dass er die immer noch draufhat, zeigte er nun in der Laacher-See-Halle in Mendig. Den meisten gefiel es.

Ingo Appelt hat mit seinem messerscharfen Soloprogramm „Männer Nerven Stark“ für eine ausverkaufte Laacher-See-Halle in Mendig gesorgt. Der Künstler nahm dabei kein Blatt vor den Mund. Mit teils deftigen verbalen Angriffen unter die Gürtellinie ließ der Comedian Bilder im Kopf der weniger zartbesaiteten Zuschauer entstehen.







