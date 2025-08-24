Bundesweit sorgen Brücken dafür, dass den Verantwortlichen Sorgenfalten auf der Stirn stehen. Sie sind extrem wichtig für die Mobilität, doch viele von ihnen befinden sind in keinem guten Zustand. Da bilden die Bauwerke in Mayen keine Ausnahme.

Brücken sind systemrelevante und sensible Bauwerke. Ihre Bedeutung macht sie zu wichtigen Objekten, die regelmäßige Überprüfung und Wartung erfordern. Alarmierend ist bundesweit der Zustand vieler Brücken, die am Rande ihrer Belastungsgrenze sind und somit ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen.

Auch in Mayen gibt es eine Brücke, die in keinem wirklich guten Zustand ist. Hierbei handelt es sich um die Steinbrücke, die in der Bürresheimer Straße über die Nette führt. Sie ist seit Juli für Fußgänger gesperrt. Einer Pressemitteilung der Stadt Mayen zufolge hatte eine durchgeführte Hauptprüfung ergeben, dass sich das Bauwerk in einem schlechten Zustand befindet.

Sanierung ist nicht wirtschaftlich: Die Brücke wird abgerissen

Eine Sanierung der Brücke wurde geprüft, jedoch als nicht wirtschaftlich eingeschätzt, heißt es darin. „Eine Ertüchtigung ist nicht wirtschaftlich“, bestätigt auch Pressesprecherin Janine Pitzen auf Anfrage unserer Redaktion. „Daher ist vorgesehen, die Brücke im kommenden Jahr, vorbehaltlich der Freigabe der Haushaltsmittel, abzureißen“, heißt es hierzu in der Pressemitteilung und weiter: „Um die Sicherheit am Ort zu gewährleisten, hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) gemeinsam mit der Stadt Mayen das Geländer entlang der Bürresheimer Straße bis unmittelbar vor die Brücke verlängert.“

„ Die Brücken werden auf Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit untersucht. Nach dem aktuellen Kenntnisstand sind momentan keine Sperrungen zu befürchten.“

Pressesprecherin Janine Pitzen

Und wie sieht es mit den übrigen Brückenbauwerken im Stadtgebiet Mayen aus? „16 sind für den KFZ-Verkehr freigegeben und zwölf sind Fuß- und Radwegbrücken“, berichtet Janine Pitzen. „Die Brücken werden turnusmäßig einer Hauptprüfung nach DIN 1076 unterzogen. Diese Prüfungen werden von externen Sachverständigen wie beispielsweise dem TÜV durchgeführt. Dabei werden die Brücken auf Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit untersucht. Nach dem aktuellen Kenntnisstand sind momentan keine Sperrungen zu befürchten.“

Die Brücke „Im Trinnel“ sei ausschließlich aufgrund der Baumaßnahme gesperrt. Das 1896 errichtete hohe Eisenbahnviadukt über dem Nettetal ist nicht in der Unterhaltung der Stadt Mayen, sondern in der der Bahn.

i Die neu errichtete Brücke an der Hammesmühle. Elvira Bell

Fertiggestellt wurde kürzlich die Brücke an der Hammes-Mühle am Traumpfad „Förstersteig“ in der Nähe von Schloss Bürresheim. Die Brücke wurde im Jahre 2021 durch das Nette-Hochwasser so stark beschädigt, dass eine sichere Nutzung nicht mehr möglich war. Das Brückenbauwerk ist eine beliebte Wegeverbindung, die alle Anforderungen an Hochwasserschutz und Verkehrssicherheit erfüllt. Die Spannweite des Bauwerks wurde vergrößert, um den Wasserabfluss bei Hochwasserereignissen deutlich zu verbessern. Sie darf allerdings nur im Einsatzfall von Rettungsfahrzeugen genutzt werden.

i Ein Stein des Anstoßes ist die Brücke in der Gerberstraße für die Anwohner. Sie hatte im Juli 2021- wie unsere Zeitung berichtete - wie ein Sperrriegel gewirkt und das aufkommende Hochwasser der Nette in die nahe gelegenen Häuser gedrückt. Elvira Bell

Ein Stein des Anstoßes ist die Brücke in der Gerberstraße für die Anwohner: Sie hatte im Juli 2021 – wie unsere Zeitung berichtete – wie ein Sperrriegel gewirkt und das aufkommende Hochwasser der Nette in die nahe gelegenen Häuser gedrückt. Die Anwohner wünschen den Abriss der Brücke, die die Verbindung zur gegenüberliegenden Straße „Im Bannen“ darstellt.