In Rieden ist die Passion mehr als nur eine Geschichte

Ein ganzes Dorf lebt für die und mit der Passion – und das seit 102 Jahren. Mit großer Hingabe begeistern die Laiendarsteller der 1250-Einwohner-Gemeinde Rieden mit der frommen Inszenierung des Lebens- und Leidenswegs Jesu von Nazareth ihr Publikum.

Im Jubiläumsjahr 2023 mussten die Mysterienspiele verschoben werden. Die Pandemie hatte eine gesicherte Vorbereitung nicht zugelassen. Am Samstag war es nun nach monatelangen Proben so weit. Die Riedener, die sich in ihrem Flyer als „Oberammergau der Eifel“ bezeichnen, haben eine umjubelte Premiere hingelegt. Auch der Passionschor – er hat im rückwärtigen Bereich der Pfarrkirche seinen Platz eingenommen – spielt eine besondere Rolle. Die Choristen untermalen unter der Leitung von Otmar Schüller das Bühnengeschehnis nicht nur, sondern gestalten es handlungstragend, ebenso wie die Improvisationen an der Orgel.

i Vier Stunden dauert das Passionsspiel (einschließlich Pausen), es gibt viele emotionale Wechsel. Hier die Klage am Grab. Elvira Bell

Zu den alten Hasen des Laienspielenensembles gehört Hans Peter Doll. Mit 70 Jahren und seiner siebten Passion als spielprägender Regisseur ist es ihm mit Stefan Müller gelungen, dass alle Darsteller ihre Rollen leidenschaftlich, authentisch und bemerkenswert professionell spielen. Doch der Reihe nach.

Nach dem Eröffnungsgottesdienst, den Weihbischof Robert Brahm zelebriert, liegt ein erwartungsfrohes Flirren über dem Kirchenraum der Pfarrkirche St. Hubertus in der Luft. Joachim Engel, der Vorsitzende der Laienspielgruppe des Katholischen Junggesellenvereins, heißt die Besucher willkommen. Und Beate Krebsbach spricht den Prolog, ehe sich Vertreter aus Kirche, Politik, Kunst und Gesellschaft und auch alle anderen Premierenbesucher von der religiösen Tiefe, der beeindruckenden Gemeinschaft und dem freudigen Aufgeregtsein der traditionsbewussten Mitwirkenden und den nachgestellten Szenen berühren lassen. Das vierstündige Passionsspiel (einschließlich Pausen) mit seinen Emotionswechseln besticht.

i Die Abnahme Jesu vom Kreuz war eine der emotionalsten Szenen. Die Rolle des Jesu spielte Claudio Civello-Hackenbruch, ein 40-jähriger Gymnasiallehrer. Elvira Bell

Die Zuschauer, die als Zeugen mitgenommen werden in das biblische Geschehen vor 2000 Jahren zwischen Palmsonntag und Ostern, fiebern mit den Laiendarstellern. Diese sind es zum größten Teil von Kind an gewöhnt, sich mit der Passionsgeschichte auseinanderzusetzen und bei den Aufführungen nachempfundene historische Gewänder zu tragen. Teilweise sind mehr als 150 Laiendarsteller jeden Alters gleichzeitig auf der Bühne.

Alle Akteure spielen ihre Rollen überzeugend während der monumentalen Aufführung vor den zum Teil von Restaurator Hermann Krause neu geschaffenen Kulissen, die eine ästhetische Anziehungskraft besitzen. Die tragenden Rollen sind doppelt besetzt. Ihr Mitwirken stellt für die Darsteller Joachim Schäfer (Kaiphas), Jörg Hinz (Judas), Urban Reuter (Petrus), Sven Reuter (Johannes) und Ralf Nürnberg (Pilatus) eine tiefgehende emotionale Herausforderung dar.

i Besonders der Weg unter der schweren Last des Kreuzes und die Zeit am Kreuz erfordern von Claudio Civello-Hackenbruch ein völliges Aufgehen in seiner Rolle. Elvira Bell

Lautstark spielt sich die Szene vor dem Hohen Rat ab. Die brutal und von Hass erfüllten Rufe „Kreuzigt ihn“ erfüllen den Kirchenraum, während eine andere Gruppe sich als Fürsprecher Jesu erweist und sich Gehör von der hohen Priesterschaft verschafft. Fast greifbar ist die Not von Judas. Er hört in sich die schreckliche Stimme („Was hast Du getan?“).

Äußerst anspruchsvoll sind die Rollen der Maria und des Jesus. Sowohl Alexandra Reuter als auch Claudio Civello-Hackenbruch lassen bei der Premiere nicht nur ihre Stimmen, sondern auch ihre Augen, Gestik und Mimik sprechen. Jede Szene erfordert von ihnen eine intensive Konzentration, um die Verzweiflung, das Opfer und schließlich das Vertrauen in Gottes Plan zu vermitteln.

i Alle Akteure spielen ihre Rollen überzeugend während der monumentalen Aufführung vor den zum Teil von Restaurator Hermann Krause neu geschaffenen Kulissen, die eine ästhetische Anziehungskraft besitzen. Elvira Bell

Das Publikum kann den Schmerz der beiden mitfühlen. Sie gehen in ihren Rollen auf. Judith Doll verkörpert bereits zum vierten Mal die Mutter Jesu, während Claudio Civello-Hackenbruch das Publikum zum zweiten Mal mit auf seinen Leidensweg nimmt. Der 40-jährige Gymnasiallehrer hat bereits im Kindesalter bei den Passionsspielen mitgespielt. Besonders der Weg unter der schweren Last seines Kreuzes und die Zeit am Kreuz erfordern von ihm ein völliges Aufgehen in seiner Rolle.

Nach der Kreuzesabnahme, bei der er als Leichnam im Arm der Mutter Maria liegt, prägen äußerste Disziplin und völlige Regungslosigkeit diese spirituelle Szene. Eine Erlösung ist die letzte Szene, als Jesu im Beisein einer Engelschar in hellem Licht erscheint. Ebenso wie im Jahr 2017 honoriert minutenlanger, frenetischer, im Stehen dargebrachter Applaus die großartige wie hingebungsvolle Leistung der Laiendarsteller, die des Passionschores und aller Mitwirkenden vor und hinter den Kulissen.

i Weihbischof Robert Brahm findet in Rieden eindringliche Worte. Elvira Bell

Lobende Worte fand Weihbischof Brahm: „Was Sie hier tun, ist ein Kontrapunkt in einer Gesellschaft von heute, in der mehr und mehr zur Gewohnheit wird, die Lüge zur Wahrheit zu machen! Eine Gesellschaft, in der der neue Maßstab anscheinend das Gebot ist, einander nach Belieben beleidigen zu dürfen. Wo neue Imperatoren – wie einst die römischen Kaiser – ihre Macht aus Geltungssucht ausleben. Jesus steht in seiner Passion einem Repräsentanten einer solchen Macht gegenüber. Was ist Wahrheit? Sie, liebe Schwestern und Brüder in Rieden, verkünden die menschgewordene Wahrheit Gottes!“