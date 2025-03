Es sind gute Nachrichten in Zeiten des Ärztemangels und erfolgloser Nachfolgesuche: Der Fortbestand der Hausarztpraxis von Christian Krupp ist gesichert. Der Allgemeinmediziner hat eine Nachfolgerin für seine Arztpraxis gefunden. Der Hausarzt konnte nach insgesamt 35 Jahren als Einzelkämpfer einen fließenden Übergang realisieren: Am 1. Januar dieses Jahres hat er seine Praxis offiziell an die Medizinerin Alena Dommermuth übergeben. Die Versorgung der rund 2500 Patienten in der Eifelpraxis geht also nahtlos weiter.

Die Fachärztin für Allgemeinmedizin und Anästhesiologie ist verheiratet und Mutter einer 13 Monate alten Tochter. Bewusst hat die Medizinerin sich auf das Abenteuer Landarztpraxis eingelassen. Mittlerweile hat Alena Dommermuth, die seit Ende 2024 mit Christian Krupp gemeinsam und auch in den vergangenen zwei Jahren immer mal wieder in der Praxis im Einsatz war, ihren Platz in Rieden gefunden. „Ich konnte in diesem Quartal zahlreiche neue Patienten gewinnen.“

„Man ist Ansprechpartner in vielen verschiedenen Fachbereichen für junge und ältere Menschen.“

Alena Dommermuth hat mit der Landarztpraxis ihre Berufung gefunden.

Für die Menschen aus der Region ist Alena Dommermuth ein absoluter Glücksfall. Das Schöne ist, sie findet den Beruf des Hausarztes durchaus spannend. „Man ist Ansprechpartner in vielen verschiedenen Fachbereichen für junge und ältere Menschen. Ich wollte schon immer gerne meinen Beruf und mein Privatleben verbinden.“

Den ursprünglichen Plan, in direkter Nähe zur Praxis zu wohnen, um die Patienten beispielsweise bei höherem Patientenaufkommen oder in Notfällen zeitnah betreuen zu können, musste Alena Dommermuth aber verwerfen. „Das ist bei einem Anfahrtsweg von 45 Minuten leider nicht möglich“, bedauert sie. Trotz intensiver Suche in Rieden hat sie keine Immobilie und auch kein Baugrundstück für ihre Familie und ihre Tiere gefunden.

i Fachärztin Alena Dommermuth freut sich, die Patienten aus Rieden und Volkesfeld sowie den umliegenden Orten in ihrer Eifelpraxis zu betreuen. Elvira Bell

Warum die Medizinerin, die zuvor im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz beschäftigt war, den Schritt in die Selbstständigkeit wagt? „Ich wollte schon immer gerne etwas verwirklichen und Prozesse optimieren, sodass eine bestmögliche Versorgung für die Patienten, insbesondere wegen des immer größer werdenden Ärztemangels auf dem Land, gewährleistet ist“, sagt sie.

Und sie mag das Landleben: „Da ich im Westerwald geboren und aufgewachsen bin und mich dort wohlfühle, habe ich mich bewusst für eine Tätigkeit als Landärztin entschieden und bin froh, dass meine Familie mich so toll unterstützt.“

Ihr Mann Dirk Wagner ist indes ein Koblenzer, ein Schängel, und der Stadt verbunden. „Als Facharzt für Kardiologie und Innere Medizin wird er die kardiologische Sprechstunde in meiner Praxis leiten. Darüber hinaus fangen am 1. April eine internistische Kollegin und ein Weiterbildungsassistent an.“

Eine junge medizinische Fachangestellte unterstützt die Ärztin seit dem 15. Januar, und weiterhin mit im Boot des „alten Teams“ sind auch Christian Krupp – der 70-Jährige übernimmt unter anderem die Hausbesuche – sowie vier weitere medizinische Fachangestellte. Der zeitliche Aufwand, die „alte“ Praxis auf einen modernen, zeitgemäßen Zustand zu bringen, „war und ist immer noch sehr hoch, gerade für eine junge Familie.“

Alena Dommermuth

Um den Praxisalltag effizienter zu gestalten und mehr Zeit für den einzelnen Patienten zu haben, legt die Ärztin großen Wert auf die Digitalisierung, auf die Optimierung der Praxisorganisation sowie auf eine gute Teamarbeit. „Wir haben die IT komplett modernisiert. Auf unserer Homepage können unsere Patienten ihren Termin online buchen. Zudem bieten wir Videosprechstunden an. Um eine optimale und möglichst präzise Diagnostik zu gewährleisten, wurde ein neues Ultraschall-Gerät sowie ein neues EKG-Gerät angeschafft.“

Groß war die Freude, als Verbandsgemeindebürgermeister Jörg Lempertz im Beisein von Andreas Doll (Ortsbürgermeister Rieden), Thomas Schmitt (Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde Volkesfeld), Jürgen Zinken (Wirtschaftsförderer VG Mendig) und Fabian Schneider (Büroleiter der VG Mendig) Alena Dommermuth einen Bewilligungsbescheid über die Förderung der Niederlassung von Ärztinnen und Ärzten in der VG Mendig sowie einen Blumenstrauß überreichte.

i Bei der Übergabe des Förderbescheides betonte VG-Bürgermeister Jörg Lempertz: "Das Wichtigste, was es gibt, ist den Menschen gesund zu halten, und das wird in der heutigen Zeit immer herausfordernder. Die Menschen dürfen älter werden, damit steigt das Bedürfnis, gute ärztliche Versorgung zu haben. In der Verbandsgemeinde Mendig sind wir sehr stolz auf unseren aktuellen Status mit 20 Ärzten.“ Elvira Bell

Hintergrund ist, dass der Verbandsgemeinderat Mendig im vergangenen Dezember beschlossen hat, Mediziner durch finanzielle Anreize für die Niederlassung, Übernahme und Verstärkung bestehender Praxen in der Verbandsgemeinde zu gewinnen und im Einzelfall mit bis zu 30.000 Euro fördert. In seiner Rede unterstrich Lempertz: „Ich bin sehr dankbar, dass es trotz der Kostenlast eine Praxis zu übernehmen, einen Menschen gibt, der sagt: ,Ich traue mir das zu, in den ländlichen Raum zu gehen, in das schöne Rieden, und diese hohe Verantwortung einer Hausärztin zu übernehmen.’ Aufgrund Ihres Antrages um Hilfe haben wir uns in der VG Mendig auf den Weg gemacht und analysiert, wie wir es schaffen, den Ärzten ein Dankeschön zu sagen und hilfreich zur Seite zu stehen.“