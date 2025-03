Ein Herz für harte Musik: Das „A-Chance-for-Metal“-Festival zieht in die Kulturhalle Ochtendung

Das „A-Chance-for-Metal“-Festival verschafft Anfang Mai dem Heavy-Metal-Underground wieder eine Bühne - an zwei Tagen, in familiärer Atmosphäre und mit Bands aus dem In- und Ausland. Neu ist: In diesem Jahr zieht das "ACFM" nach Ochtendung.