Das Thema ist intim, vielleicht auch schambehaftet: die weibliche Menstruation. Das Kurfürst-Balduin-Gymnasium in Münstermaifeld geht in die Offensive. Seit einigen Wochen gibt es in der Mädchentoilette kostenlose Tampons und Binden. Die Schülersprecher Julian Stotz, Lennert Geiermann, Madita Frieb-Preis und Lara Heiß haben dafür gesorgt, dass der kostenlose Service ganz pragmatisch dort zur Verfügung steht, wo er gebraucht wird: in der Mädchentoilette.

„Wir versuchen, eine Wohlfühlatmosphäre in der Schule zu schaffen“, sagt Madita Frieb-Preis (18) – auch mit diesem Projekt. Denn nicht selten kommt es vor, dass die Menstruation plötzlich eintritt. Man sitzt im Klassenzimmer, und die Blutung beginnt. Was also tun? Bevor Mädchen sich hilfesuchend an Mitschülerinnen wenden müssen, können sie sich jetzt diskret in der Toilette mit allem Notwendigen eindecken.

i Zum Schülersprecherteam gehören (von links) Lara Heiß, Lennert Geiermann, Madita Frieb-Preis und Julian Stotz. Birgit Pielen

Die Schulleitung sei sofort offen für das Projekt gewesen, erzählen die Schülersprecher. Man habe lediglich diskutiert, ob die Hygieneartikel im Sekretariat oder im Krankenzimmer ausgegeben werden sollen. Doch die Schülervertretung winkte ab: „Dann wäre das Angebot überflüssig, weil es nicht diskret genug wäre und als Bloßstellung empfunden werden könnte, wenn eine Schülerin zuerst ins Sekretariat oder Krankenzimmer und dann zurück zur Toilette laufen muss“, erklärt Lara Heiß (18). Wer will das schon? Also setzte die Schülervertretung die pragmatische Lösung durch: Tampons und Binden gibt es da, wo sie gebraucht werden – im zentralen Toilettenraum.

i Lennert Geiermann sagt: „In unserer Rolle als Schülersprecher sind wir für alle Schülerinnen und Schüler verantwortlich." Birgit Pielen

Lennert Geiermann (17) sagt. „Es sollte selbstverständlich sein, dass man daraus kein Tabuthema macht.“ Und Julian Stotz (17) fügt hinzu: „Als Schülersprecher nehmen wir alle Anregungen und Vorschläge sehr ernst und prüfen sie – auch wenn sie uns nicht unmittelbar selbst betreffen. Denn wir wollen in der Schule einen Raum schaffen, in dem man sich wohlfühlt, egal ob man ein Junge oder ein Mädchen ist, ob man in der fünften Klasse oder in der 12. Klasse ist.“

Hinzu kommt: Für einige Mädchen können die Kosten der Produkte durchaus zum Problem werden. Das ergab eine Umfrage der Kinderrechtsorganisation Plan International Deutschland. Deutschland senkte als Reaktion darauf die Mehrwertsteuer für Binden und Tampons im Jahr 2020 auf 7 Prozent. Ursprünglich wurden diese Produkte als Luxusgüter mit 19 Prozent versteuert, bevor die Senkung als Schritt zur Beendigung der steuerlichen Diskriminierung von Frauen beschlossen wurde. Menstruationsprodukte werden seitdem als notwendige Güter des täglichen Bedarfs definiert.

i Lara Heiß: "Wir wollten ein niedrigschwelliges Angebot schaffen." Birgit Pielen

Wie die Politik Rahmenbedingungen setzt, das spüren die Schülersprecher jetzt auch unmittelbar. „Manche Projekte sind schwierig, weil wir unter der Haushaltssperre des Kreises leiden“, sagt Madita Frieb-Preis. Hintergrund ist: Das Kurfürst-Balduin-Gymnasium ist eine von insgesamt 20 Schulen in der Trägerschaft des Kreises Mayen-Koblenz. Die kreiseigenen Schulen wurden im Sommer gebeten, sich derzeit nur auf solche Beschaffungen zu beschränken, die notwendig oder unaufschiebbar sind. Maßnahmen, die aufgeschoben werden können, sollen zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden.

i Madita Frieb-Preis: „Wir versuchen, eine Wohlfühlatmosphäre in der Schule zu schaffen.“ Birgit Pielen

„Das erste Projekt, das wir als Schülersprecher im Herbst 2024 umgesetzt haben, waren neue Tornetze und Basketballnetze für unseren Sportplatz“, erzählt Lennert Geiermann. „Wir fanden das wichtig, sowohl für den Sportunterricht als auch für Pausenaktivitäten.“ Bezahlt hat das damals die Schule aus ihrem Budget. „Jetzt mussten wir zum Beispiel eine neue Mikrowelle anschaffen“, sagt Julian Stotz. „Aber wegen der Haushaltssperre des Kreises mussten wir sie von unseren SSV-Geldern bezahlen.“ Das SSV-Konto wird unter anderem aufgestockt durch die Rosenaktion am Valentinstag oder mit der Nikolausaktion in der Vorweihnachtszeit. „Gewinne aus den Aktionen gehen dann in die SSV-Kasse. Und davon können wir etwas anschaffen“, sagt Lennert Geiermann.

i Julian Stotz: „Als Schülersprecher nehmen wir alle Anregungen und Vorschläge sehr ernst." Birgit Pielen

Ein größeres Projekt war auch der Lebensmittelautomat, wo Einfallsreichtum gefragt war. Mit dem Beginn von Corona musste die Cafeteria schließen. Danach fand sich niemand mehr, der die Cafeteria betreiben wollte. Volljährige Schüler können sich zwar zur Not an der gegenüberliegenden Tankstelle mit Getränken und Snacks eindecken, doch Jüngere dürfen das Schulgelände nicht verlassen. „Wir haben dann lange recherchiert, bis wir ein Unternehmen gefunden haben, das einen Lebensmittelautomaten betreibt und sich um alles kümmert“, sagt Lara Heiß. „Wir bieten quasi nur die Fläche für den Automaten an.“ So ist es dem Schülersprecherteam gelungen, auch für die Leibesnahrung eine Lösung zu finden. Schließlich kann man den Schulalltag nicht nur mit geistiger Nahrung bestreiten.