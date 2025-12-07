In Mayener Kneipen wurde der Betrug vereinbart

Von Hochwasserschäden waren sie nicht betroffen, Fluthilfen haben sie laut Anklage wohl kassiert: Mehrere junge Menschen aus dem Mayener Raum mussten sich vor Gericht verantworten, weil sie unrechtmäßig von der Ahr- und Netteflut profitieren wollten.
Die Masche schien zu einfach, die Methode, ohne Prüfung an Geld zu kommen, sehr verlockend: Mehrere junge Menschen aus Mayen und Umgebung haben sich vor dem Amtsgericht verantworten müssen, weil sie im Nachgang der Ahr- und Netteflut vor vier Jahren Fluthilfen beantragt und kassiert haben.