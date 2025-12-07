Ahr- und Netteflut In Mayener Kneipen wurde der Betrug vereinbart Thomas Brost 07.12.2025, 15:23 Uhr

i Im Amtsgericht Mayen sind mehr als 20 Verfahren eröffnet worden, bei denen es um mutmaßliche Erschleichung von Fluthilfen geht. Thomas Brost

Von Hochwasserschäden waren sie nicht betroffen, Fluthilfen haben sie laut Anklage wohl kassiert: Mehrere junge Menschen aus dem Mayener Raum mussten sich vor Gericht verantworten, weil sie unrechtmäßig von der Ahr- und Netteflut profitieren wollten.

Die Masche schien zu einfach, die Methode, ohne Prüfung an Geld zu kommen, sehr verlockend: Mehrere junge Menschen aus Mayen und Umgebung haben sich vor dem Amtsgericht verantworten müssen, weil sie im Nachgang der Ahr- und Netteflut vor vier Jahren Fluthilfen beantragt und kassiert haben.







