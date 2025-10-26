Zum schaurig-schönen Herbstspaß für die ganze Familie hatte die Brückengemeinschaft wieder nach Mayen eingeladen. Zahlreiche Besucher hatten sich dafür in ihre gruseligsten Kostüme geworfen. So war das diesjährige Festival der Magier und Hexen.
Lesezeit 2 Minuten
Traditionsgemäß verwandelt sich das historische Brückenviertel am letzten Samstag im Oktober dank kleiner Magier, Zauberwesen, Hexen und Dämonen in das schaurig-schönste Grusel-Quartier unserer Region. So auch in diesem Jahr – trotz nasskalter, teils stürmischer Wetterkapriolen.