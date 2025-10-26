Festival der Magier und Hexen In Mayen lässt es sich gut gruseln Elvira Bell 26.10.2025, 12:00 Uhr

i Auch diese beiden hatten sich einen der insgesamt 250 kostenlosen Kürbisse ausgesucht. Elvira Bell

Zum schaurig-schönen Herbstspaß für die ganze Familie hatte die Brückengemeinschaft wieder nach Mayen eingeladen. Zahlreiche Besucher hatten sich dafür in ihre gruseligsten Kostüme geworfen. So war das diesjährige Festival der Magier und Hexen.

Traditionsgemäß verwandelt sich das historische Brückenviertel am letzten Samstag im Oktober dank kleiner Magier, Zauberwesen, Hexen und Dämonen in das schaurig-schönste Grusel-Quartier unserer Region. So auch in diesem Jahr – trotz nasskalter, teils stürmischer Wetterkapriolen.







Artikel teilen

Artikel teilen