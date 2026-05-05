Wer zurzeit über die Polcher Straße nach Mayen kommt, sieht das Großprojekt rechter Hand: den Umbau des Wasserpförtchens. Was die Stadt für das Jahr 2026 noch an größeren Baumaßnahmen plant? Wir haben nachgefragt.
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Wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres wird es dauern, bis in Mayen die wichtige innerstädtische Verkehrsverbindung zwischen der Straße „Im Trinnel“ und dem Wasserpförtchen, die im Volksmund so benannte Eselsbrücke, wieder befahrbar sein wird. Dies teilt die Mayener Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion mit.