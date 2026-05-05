Ausbau im Jahr 2026 In Mayen kommen einige Straßen unter die Baggerschaufel Thomas Brost 05.05.2026, 16:00 Uhr

i Das zentrale Projekt im Nordosten der Mayener Kernstadt ist der Umbau des Wasserpförtchens. Rechts im Hintergrund zu sehen: die Eselsbrücke über die Nette. Rico Rossival

Wer zurzeit über die Polcher Straße nach Mayen kommt, sieht das Großprojekt rechter Hand: den Umbau des Wasserpförtchens. Was die Stadt für das Jahr 2026 noch an größeren Baumaßnahmen plant? Wir haben nachgefragt.

Wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres wird es dauern, bis in Mayen die wichtige innerstädtische Verkehrsverbindung zwischen der Straße „Im Trinnel“ und dem Wasserpförtchen, die im Volksmund so benannte Eselsbrücke, wieder befahrbar sein wird. Dies teilt die Mayener Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion mit.







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