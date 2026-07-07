Seit 36 Jahren strahlt das Restaurant Caravella über die Stadt Mayen hinaus. Es ist Symbol für Gastlichkeit und Qualität. Jetzt hat das Caravella vom Gourmet-Magazin „Falstaff“ eine besondere Auszeichnung erhalten.
Lesezeit 4 Minuten
Dass die Karavelle auf dem Meer Vorteile besitzt, weil sie ein leichter und wendiger Schiffstyp ist, der allen Stürmen trotzt, lässt sich sinnbildlich auch auf ein Restaurant im Herzen Mayens übertragen. Das Caravella ist seit 36 Jahren immer auf Kurs, auch wenn es Rückschläge gegeben hat.