FDP-Neujahrsempfang
In Mayen dürfen die Liberalen gelassen bleiben
Sie strahlen trotz schlechter Umfragewerte Zuversicht aus: (von links) der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion, Marco Weber, die FDP-Stadtverbandsvorsitzende Stephanie Preil, Ministerin Daniela Schmitt und der FDP-Fraktionschef im Stadtrat und im Kreistag, Ekkehard Raab.
Rico Rossival

Im März wird der Landtag gewählt. Die Liberalen müssen bangen. Die FDP-Landesvorsitzende versucht zu retten, was zu retten ist. Wie in Mayen: Dort verheißt Daniela Schmitt Wohltaten. Einfacher hat es FDP-Stadtratsfraktionschef Ekkehard Raab.

Lesezeit 4 Minuten
Eigentlich kreist dieser Abend nur um eine Zahl. Deren Nennung wird beim FDP-Neujahrsempfang tunlichst vermieden. Es geht um die Fünf. Sollten die Freidemokraten im März bei der Landtagswahl an der Fünfprozenthürde scheitern, wäre es das Aus nach einer langen Regierungsbeteiligung in Mainz.

