Im März wird der Landtag gewählt. Die Liberalen müssen bangen. Die FDP-Landesvorsitzende versucht zu retten, was zu retten ist. Wie in Mayen: Dort verheißt Daniela Schmitt Wohltaten. Einfacher hat es FDP-Stadtratsfraktionschef Ekkehard Raab.
Lesezeit 4 Minuten
Eigentlich kreist dieser Abend nur um eine Zahl. Deren Nennung wird beim FDP-Neujahrsempfang tunlichst vermieden. Es geht um die Fünf. Sollten die Freidemokraten im März bei der Landtagswahl an der Fünfprozenthürde scheitern, wäre es das Aus nach einer langen Regierungsbeteiligung in Mainz.