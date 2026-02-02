FDP-Neujahrsempfang In Mayen dürfen die Liberalen gelassen bleiben Thomas Brost 02.02.2026, 13:30 Uhr

Im März wird der Landtag gewählt. Die Liberalen müssen bangen. Die FDP-Landesvorsitzende versucht zu retten, was zu retten ist. Wie in Mayen: Dort verheißt Daniela Schmitt Wohltaten. Einfacher hat es FDP-Stadtratsfraktionschef Ekkehard Raab.

Eigentlich kreist dieser Abend nur um eine Zahl. Deren Nennung wird beim FDP-Neujahrsempfang tunlichst vermieden. Es geht um die Fünf. Sollten die Freidemokraten im März bei der Landtagswahl an der Fünfprozenthürde scheitern, wäre es das Aus nach einer langen Regierungsbeteiligung in Mainz.







