Restaurant in Münstermaifeld In Löffels Landhaus ist die Kartoffel der Star Birgit Pielen 14.01.2026, 11:08 Uhr

i Günter Löffel setzt in der Küche konsequent auf Regionalität - und auf die Kartoffel. Dafür ist er mit dem Eifel Award 2025 ausgezeichnet worden. Rico Rossival

Für seine konsequente Regionalität ist Günter Löffel von Löffels Landhaus in Münstermaifeld mit dem Eifel Award 2025 ausgezeichnet worden. Wir haben den 57-Jährigen besucht – auch in der Küche.

Außer Salz und Pfeffer kommt beim Eifler Landhausschnitzel alles aus der Region: Für seine kreative Küchenphilosophie ist Günter Löffel mit dem Eifel Award 2025 geehrt worden. Der 57-Jährige leitet Löffels Landhaus in Münstermaifeld und freut sich über die Auszeichnung, denn sie steht für konsequente regionale Wertschöpfung.







