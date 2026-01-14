Für seine konsequente Regionalität ist Günter Löffel von Löffels Landhaus in Münstermaifeld mit dem Eifel Award 2025 ausgezeichnet worden. Wir haben den 57-Jährigen besucht – auch in der Küche.
Außer Salz und Pfeffer kommt beim Eifler Landhausschnitzel alles aus der Region: Für seine kreative Küchenphilosophie ist Günter Löffel mit dem Eifel Award 2025 geehrt worden. Der 57-Jährige leitet Löffels Landhaus in Münstermaifeld und freut sich über die Auszeichnung, denn sie steht für konsequente regionale Wertschöpfung.