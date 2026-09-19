Straßenbau in Mayens Stadtteil In Kürrenberg sollen Beitragszahler jetzt blechen Thomas Brost 19.09.2026, 10:00 Uhr

i Zurzeit wird die Hauptstraße in Kürrenberg an der Einmündung zur Mahlerstraße grundlegend erneuert. Thomas Brost

Eine Maßnahme, die dem Hochwasserschutz im Mayener Stadtteil Kürrenberg dient, ist in der Debatte: Zunächst sollte es bei einer reinen Kanalerneuerung in der Hauptstraße bleiben, mittlerweile will die Stadt grundlegend ausbauen. Das hat Folgen.

Zu Irritationen hat eine Vorlage in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses geführt, in der von einer veränderten Abrechnung bei den derzeit laufenden Straßenarbeiten im Mayener Stadtteil Kürrenberg die Rede ist. Zurzeit ist der städtische Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung dabei, Teile des Kanals in der Hauptstraße zu sanieren, auch vor dem Hintergrund des Hochwasserschutzes.







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