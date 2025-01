Nachhaltigkeit im Maifeld In Kalt wird repariert statt weggeworfen 05.01.2025, 14:00 Uhr

i Im Repair-Café werden defekte Alltagsgegenstände kostenlos oder gegen Spende repariert – mit Unterstützung von freiwilligen Helfern. Repair-Cafés bewahren somit Dinge vor dem Wegwerfen und helfen, Abfall zu reduzieren. Andreas Kirchgässner

Ein Repair-Café ist eine Art Selbsthilfewerkstatt. Hier werden defekte Gebrauchsgegenstände von ehrenamtlichen Helfern repariert. Sie setzen damit ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft – seit zehn Jahren auch in der kleinen Maifeldgemeinde Kalt.

Seit nunmehr zehn Jahren repariert das Repair-Café in Kalt defekte Elektrogeräte, Spielzeuge und andere Dinge des Alltags, um sie vor dem Wegwerfen zu bewahren. Die ehrenamtliche Initiative in Kalt geht zurück auf Andreas Kirchgässner, der bereits von April 2014 an im damals neu gegründeten Repair-Café in Koblenz mitarbeitete, bis dort ein Ehepaar aus Mörz Hilfe suchte.

