Der „Kaiserhof“ schließt In Ettringen endet die Ära einer besonderen Wirtschaft Elvira Bell 15.12.2024, 13:00 Uhr

i Der Gastraum im "Kaiserhof" von Ettringen bleibt jetzt leer. Elvira Bell

In Dorfkneipen spielt sich das soziale Leben ab. Man trifft sich an der Theke zum Bier, man feiert, man führt Gespräche. In Ettringen schließt mit dem „Kaiserhof“ nun eine Traditionswirtschaft. Wirtin Luzi Spitzlei erklärt die Gründe.

Mindestens bis ins Jahr 1900 reicht in der größten Vordereifelgemeinde die Historie des Gasthauses „Kaiserhof“. Die Lokalität trug bis 1966 den Namen „Zum musikalischen Wirt“. Das gemütlich eingerichtete Lokal in der Hauptstraße von Ettringen mit seinen liebevoll dekorierten Tischen lässt sich in gewisser Weise mit der von Peter Alexander einst besungenen „Kleinen Kneipe, wo das Leben noch lebenswert ist“, mit ihrem Stimmgewirr und den Menschen, ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen