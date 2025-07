In einem Mehrfamilienhaus in Andernach brannte es

Am frühen Donnerstagabend wurde ein Brand in einem Mehrparteienhaus in Andernach, in der Koblenzer Straße, gemeldet. Was aktuell bekannt ist.

Die Feuerwehr hat den Lösch- und Rettungseinsatz in der Koblenzer Straße in Andernach mittlerweile beendet (Stand: 20.15 Uhr). Das erklärt ein Feuerwehrmann in der Andernacher Wache auf Nachfrage unserer Redaktion. Und er bestätigt, dass es sich um ein Mehrparteienhaus handelt – mit mindestens zehn Wohnungen. Mehr könne er auch noch nicht sagen. Die Kollegen schreiben gerade ihren Einsatzbericht.

Wie das Polizeipräsidium Koblenz am früheren Donnerstagabend mitteilte, war gegen 17.50 Uhr ein Wohnhausbrand in der Koblenzer Straße in Andernach gemeldet worden. „Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte Rauchentwicklung aus dem Gebäude festgestellt werden“, heißt es in der Erstmeldung. Und: Die Feuerwehr habe bisher eine Person aus dem Haus gerettet.

Koblenzer Straße zwischen Konrad-Adenauer-Allee und Stadtgraben wurde gesperrt

Eine abschließende Aussage zu Schäden und Verletzten konnte noch nicht getroffen werden, hieß es weiter in der Polizeimeldung. Der Einsatz lief noch.

Durch den Löscheinsatz musste die Koblenzer Straße zwischen Konrad-Adenauer-Allee und Stadtgraben voll gesperrt werden, teilte die Polizei mit. Es waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Andernach, des Rettungsdienstes, der Polizeiinspektion Andernach sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Eine weitere Mitteilung wurde angekündigt.