Die Fraukirch in der Gemarkung Thür blickt auf eine mehr als 700-jährige Geschichte als Wallfahrtsort zurück. Beim Tag des offenen Denkmals, am 14. September, wird Zuhörern mehr über die Geschichte des Gotteshauses verraten.

Die Geschichte des Pilgerns ist tief in der Menschheitsgeschichte verwurzelt. Seit Jahrhunderten begeben sich Menschen zu Fuß zu den heiligen Stätten. So auch nach Fraukirch. Das zur Pfarrei Thür gehörende, in freier Feldflur gelegene Gotteshaus mit seiner fast 1300-jährigen Kirchentradition, seiner religiösen und kirchengeschichtlichen Bedeutung zählt zu einer der ältesten Wallfahrtskirchen der Eifel.

Am Sonntag, 14. September, widmet sich Friedrich Hermes in einem Vortag bei freiem Eintritt der Pilgergeschichte nach Fraukirch. Warum am Tag des offenen Denkmals die Wallfahrtsgeschichte in einem Querschnitt aufgezeigt wird? Ganz einfach: eine erste schriftliche Quelle stammt aus dem Jahre 1325, also von vor genau 700 Jahren.

Die Fraukirch wird jedoch längst nicht nur von Gläubigen, sondern auch von kunst- und kulturinteressierten Menschen, die der Kirche weniger zugetan sind, besucht. Unsere Redaktion hat sich mit den Initiatoren Friedrich Hermes und Christoph Michels getroffen.

i Die kleine Wallfahrtskirche Fraukirch und der Fraukircher Hof sind ein beliebtes Ziel von Pilgern und Wanderern. Archivfoto Elvira Bell

„Wir möchten aufgrund des Jubiläums Interessierte ansprechen, um die Fraukirch mit einem Vortrag, als Kleinod ‚unter die Leute zu bringen‘, die Historie darzustellen, aber auch, um uns als Förderverein vorzustellen“, erklärt Christoph Michels, von der Fraukircher Marienbruderschaft – Förderverein Fraukirch. „Wir möchten auch weiterhin dazu beitragen, dass die Fraukirch nicht aus den Augen verloren wird, und es auch künftig immer wieder Menschen gibt, die sich hier einbringen möchten – egal wie.“

Begrüßen würde der Förderverein eine Mischung aus Jung und Alt. „Auch die Genoveva-Sage ist interessant – auch für das junge Publikum. Sie wird mit dem tollen Altar visualisiert“, unterstreicht Michels. Vorgestellt wird am Sonntag auch das neue Roll-out von Sandra Dietrich-Fuchs, der Vorsitzenden des Fördervereins. Den Pilgersegen wird Pastor im Ruhestand Ralf Birkenheier, dem die Fraukirch sehr am Herzen liegt, erteilen. Zudem wird der Ruhestandsgeistliche ein paar Worte zur Wallfahrt sprechen. Der Priester hatte dreizehn Jahre, die er „nicht missen möchte“, in der Pfarreiengemeinschaft Mendig gewirkt. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Gitarren-Duo Klangspur mit Marco Weiler und Matthias Diederich.

i Der Ruhestandsgeistliche Ralf Birkenheier erteilt am Sonntag den Pilgersegen. Elvira Bell

Die Vorgängerin der Fraukirch war im 8. Jahrhundert als fränkische Saalkirche, wie Friedrich Hermes am Sonntag erläutern wird, erbaut worden. Zwar entstanden vor 1300 Jahren in den schon vorhandenen fränkischen Dörfern die ersten Pfarrkirchen. Aber hier wurde abseits eines Siedlungskernes eine Marienkirche erbaut, eine der Muttergottes geweihte Kirche, die wahrscheinlich schon von Anfang an eine Wallfahrtskirche sollte, sozusagen eine kleine Notre Dame der Pellenz. Somit kann die Fraukirch auf eine der längsten Wallfahrtstraditionen im Rheinland blicken.

Wie der Chronist weiter berichtet, war die Fraukirch bereits im Mittelalter das Ziel vieler Wallfahrer, die über das ganze Jahr verteilt kamen. Gegen Ende des Mittelalters verstärkte sich die Wallfahrtsbewegung nach Fraukirch, und so erhielt sie im 15. Jahrhundert weitere Ablassprivilegien.

Im Jahr 1459 gründete Graf Wilhelm von Virneburg eine erste Marienbruderschaft in Fraukirch. Diese Bruderschaft erhöhte offenbar den Bekanntheitsgrad der Fraukirch als Wallfahrtsziel, wie Peter Schug in der Beschreibung der Pfarrei Thür berichtet. Die Marienbruderschaft habe viele von weit her angezogen und „bald sollten sich Hunderte und Tausende aus allen Ständen … in Fraukirch einschreiben lassen“.

Besonderes Kapitel: Die Genoveva-Legende

Ein besonderes Kapitel in der 700-jährigen Wallfahrtsgeschichte stellt die Genoveva-Legende dar. Die ältesten bekannten Niederschriften hierzu stammen aus dem 15. Jahrhundert. In der Legende wird die legendäre Pfalzgräfin Genoveva zwar von der Heiligen Maria gerettet, aber seit der Verbreitung der Legende wurde offenbar auch Genoveva als weitere „Fraukirch-Heilige“ in die Wallfahrten einbezogen. Ein bis heute sichtbares Zeichen des Genovevakultes ist der im Jahre 1664 errichtete Barockaltar mit Szenen der Legende im Mittelfeld des Altares. Auch wenn die Anzahl der Prozessionen rückläufig ist, so ist festzustellen, dass die Zahl der Einzelpilger, die individuell die Fraukirch besuchen, deutlich ansteigt.

i Das Gnadenbild in der Fraukirch Elvira Bell

Regelmäßig finden in der Fraukirch Gottesdienste und Veranstaltungen statt. Mit dazu bei trägt die im Jahre 2003 erneut gegründete Marienbruderschaft. Als Förderverein hat die Bruderschaft sich als wichtiger Faktor beim baulichen und ideellen Erhalt der Kirche erwiesen, als Wallfahrtskirche und als Kulturdenkmal. So konnte im August des vergangenen Jahres der Abschluss der Außenrenovierung im Rahmen eines Festaktes gefeiert werden.

Nach sechs Jahren harmonischer Zusammenarbeit bereitete es dem Architekten Reinhold Euskirchen große Freude, die Fraukirch nach der gelungenen Außenrenovierung an die Kirchengemeinde St. Barbara zu übergeben. Die Gesamtmaßnahme kostete etwa 500.00 Euro. Fördermittel aus dem Denkmalschutz in Höhe von 124.900 Euro flossen ebenso in die Renovierung wie auch die beträchtliche Spendensumme von 124.700 Euro seitens der Marienbruderschaft.

Der Vortrag beginnt am Sonntag, dem 14. September um 17 Uhr. Die Veranstaltung wird bei freiem Eintritt etwa eine Stunde dauern.