Versorgung mit Fernwärme In der Mayener City schlummert noch viel Potenzial Thomas Brost 16.07.2026, 10:00 Uhr

i Derzeit sind einige Baustellen in der Mayener Kernstadt mit der Fernwärme beschäftigt. Dirk Endert

Bis zum Jahr 2045 will die Stadt Mayen die Wohnungen und Gebäude durchgehend mit Heizenergie versorgt wissen, die nicht aus fossilen Brennstoffen gespeist wird. Die Fernwärme soll dabei eine gewichtige Rolle spielen.

Alle größeren Kommunen sind angehalten, eine kommunale Wärmeplanung aufzustellen – mit Blick auf eine möglichst umweltfreundliche Form der Heizenergie in nicht allzu ferner Zukunft. Die Stadt Mayen hat sich frühzeitig auf den Weg gemacht und eine Analyse anfertigen lassen.







Artikel teilen

Artikel teilen