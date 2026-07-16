Versorgung mit Fernwärme
In der Mayener City schlummert noch viel Potenzial
Derzeit sind einige Baustellen in der Mayener Kernstadt mit der Fernwärme beschäftigt.
Derzeit sind einige Baustellen in der Mayener Kernstadt mit der Fernwärme beschäftigt.
Dirk Endert

Bis zum Jahr 2045 will die Stadt Mayen die Wohnungen und Gebäude durchgehend mit Heizenergie versorgt wissen, die nicht aus fossilen Brennstoffen gespeist wird. Die Fernwärme soll dabei eine gewichtige Rolle spielen.

Lesezeit 3 Minuten
Alle größeren Kommunen sind angehalten, eine kommunale Wärmeplanung aufzustellen – mit Blick auf eine möglichst umweltfreundliche Form der Heizenergie in nicht allzu ferner Zukunft. Die Stadt Mayen hat sich frühzeitig auf den Weg gemacht und eine Analyse anfertigen lassen.
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