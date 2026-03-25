Von Dennis Grafen neu eröffnet In der Andernacher Rheinstraße gibt es jetzt ein Café Martina Koch 25.03.2026, 14:00 Uhr

i Dennis Grafen ist in dem Haus in der Andernacher Rheinstraße aufgewachsen, in dessen Erdgeschoss er jetzt sein Café "Mein Kaffee" eröffnet hat. Den Gastraum hat er mit Fotos, Gemälden und weiteren Stücken aus dem Familienbesitz dekoriert. Martina Koch

In der Andernacher Rheinstraße wurden kürzlich zwei Gebäude abgerissen – unter anderem das Nikoläuschen. Aber es entsteht auch Neues: Dennis Grafen hat mit „Mein Kaffee“ Anfang März eine neue Anlaufstelle für Einheimische und Touristen geschaffen.

Die Entwicklungen in der Rheinstraße haben die Andernacher in den vergangenen Jahrzehnten mit Bedauern verfolgt. Wo einst das Nachtleben tobte, prägten jüngst Leerstand und Verfall das Bild der nicht zuletzt touristisch bedeutenden Wegeverbindung vom Rheinufer in die Fußgängerzone.







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