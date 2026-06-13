Sondervermögen des Bundes In den Kreis MYK sollen fast 200 Millionen Euro fließen Thomas Brost 13.06.2026, 15:00 Uhr

i Millionen für die Infrastruktur: Das Investitionspaket eröffnet den Kommunen im Landkreis Mayen-Koblenz neue Spielräume. Entscheidend ist, dass aus Fördermitteln zügig konkrete Projekte und regionale Aufträge werden. Franz Pfluegl. Franz Pfluegl - stock.adobe.com

Mit einem Sondervermögen will die Bundesregierung Investitionen ankurbeln – bis hinunter in die Kommunen. Der Landkreis MYK erwartet mit den kreisangehörigen Kommunen 182,5 Millionen Euro aus Berlin. Was soll mit dem Geld passieren?

Ein Sondervermögen hat die Bundesregierung mit 500 Milliarden Euro aufgelegt, durch das Baumaßnahmen vorangetrieben werden sollen. Für die Länder kommen daraus 100 Milliarden Euro. Aus diesem Topf erwarten der Landkreis Mayen-Koblenz und dessen Kommunen einen Geldzufluss von insgesamt 182,5 Millionen Euro – gestreckt auf einen Zeitraum von zwölf Jahren.







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