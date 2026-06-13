Mit einem Sondervermögen will die Bundesregierung Investitionen ankurbeln – bis hinunter in die Kommunen. Der Landkreis MYK erwartet mit den kreisangehörigen Kommunen 182,5 Millionen Euro aus Berlin. Was soll mit dem Geld passieren?
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Ein Sondervermögen hat die Bundesregierung mit 500 Milliarden Euro aufgelegt, durch das Baumaßnahmen vorangetrieben werden sollen. Für die Länder kommen daraus 100 Milliarden Euro. Aus diesem Topf erwarten der Landkreis Mayen-Koblenz und dessen Kommunen einen Geldzufluss von insgesamt 182,5 Millionen Euro – gestreckt auf einen Zeitraum von zwölf Jahren.