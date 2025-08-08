Sie sind immer für die Allgemeinheit im Einsatz, pflegen die Kameradschaft, und wenn sie feiern, feiert der ganze Ort mit: die Freiwillgen Feuerewehren. In Bell gibt es jetzt einen besonderen Grund zu feiern.

Die Freiwillige Feuerwehr in Bell existiert nun seit 100 Jahren. Das muss und soll gefeiert werden, und zwar am Wochenende vom 29. bis 31. August. Den Auftakt macht am Freitag, 29, August, der Verbandsgemeindefeuerwehrtag in der Bernd-Merkler-Halle ab 18 Uhr. Neben Verpflichtungen von neuen Feuerwehrkameraden durch Jörg Lempertz, den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Mendig, stehen Beförderungen und Ehrungen verdienter Wehrleute auf dem Programm. Als Ehrengast wird Landrat Marko Boos erwartet. Musikalisch wird der Abend von der Feuerwehrkapelle Mayen begleitet.

Weniger förmlich, aber umso fröhlicher, geht es dann am Samstag ab 18 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in der Wehrer Straße 21 zu. Dort steigt die große Jubiläums-Party. Bierbrunnen, Sekt- und Weinbar werden dafür sorgen, dass niemand durstig bleiben muss. Gegen den Hunger tritt der „Pig Ear Man“ aus Koblenz mit einem Food-Truck an. Ab 20 Uhr wird die Band „SixBit“ mit ihrem vielseitigen Repertoire aus fünf Jahrzehnten Musikgeschichte – von den Blues Brothers über Queen, Blümchen und Jan Delay bis hin zu den Backstreet Boys und den Atzen – für Stimmung sorgen. Weiteres Highlight des Abends wird ein Feuerwerk des Weltmeisters gegen 22 Uhr sein.

Tag der offenen Tür am Sonntag

Am Sonntag wird es zum Tag der offenen Tür familiär. Den Auftakt macht der Frühschoppen um 11 Uhr am Feuerwehrgerätehaus. Die Gäste dürfen sich dann den ganzen Tag lang auf eine große Fahrzeugschau der Blaulichtfamilie und einige Aktionen, unter anderm eine Schauübung der Rettungshundestaffel Rhein-Mosel e. V., freuen. Besonders für Kinder werden mit dem Brandschutzmobil, einer Hüpfburg und diversen Spielen rund um das Thema Feuerwehr abwechslungsreiche und spannende Stunden garantiert. Auch das leibliche Wohl wird nicht zu kurz kommen: Traditionelle Beller Feuerwehr-Pizza und Flammkuchen aus dem original Beller Steinbackofen, Leckereien vom Grill und ein reichhaltiges Kuchenbuffet lassen auch in dieser Hinsicht keine Wünsche offen.