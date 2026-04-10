Läden eröffnen in Innenstadt In Andernacher Leerstände zieht wieder Leben ein Martina Koch 10.04.2026, 14:00 Uhr

i Die Fensterfront der ehemaligen Weinhandlung Barthlemeh in der Hochstraße war in den vergangenen Wochen gelb beklebt: Die besondere Gestaltung zeigt, dass dort bald ein neues Geschäft eröffnet. Beim First Friday im April ist es soweit. Heike Reiff

Um den Andernacher Einzelhandel schien es zu Jahresbeginn nicht gut bestellt zu sein: Zwei beliebte Läden schlossen die Pforten. Inzwischen schauen die Gewerbetreibenden wieder positiv in die Zukunft. Sie feiern im Kampf gegen den Leerstand Erfolge.

Als zu Jahresbeginn innerhalb weniger Tage sowohl die Boutique Loft No.7 als auch der Kindermodeladen Neko in der Innenstadt die Schließung verkündeten, waren die Andernacher Einzelhändler alarmiert: Ist das etwa der Anfang vom Ende der Erfolgsgeschichte, die mit dem Aktionsabend First Friday im Frühjahr 2019 begann?







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