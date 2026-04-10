Um den Andernacher Einzelhandel schien es zu Jahresbeginn nicht gut bestellt zu sein: Zwei beliebte Läden schlossen die Pforten. Inzwischen schauen die Gewerbetreibenden wieder positiv in die Zukunft. Sie feiern im Kampf gegen den Leerstand Erfolge.
Lesezeit 3 Minuten
Als zu Jahresbeginn innerhalb weniger Tage sowohl die Boutique Loft No.7 als auch der Kindermodeladen Neko in der Innenstadt die Schließung verkündeten, waren die Andernacher Einzelhändler alarmiert: Ist das etwa der Anfang vom Ende der Erfolgsgeschichte, die mit dem Aktionsabend First Friday im Frühjahr 2019 begann?