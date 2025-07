Es war ein Anlass, der künftig in Andernach Seltenheitswert haben könnte: Vor wenigen Wochen hatte das Unternehmen W. Müller Lichtplanung und Elektrotechnik, auch bekannt als Lichthaus Müller, zum ersten Spatenstich für das neue Firmendomizil in der Lohmannstraße eingeladen. Zwei Jahre habe er nach einem geeigneten Standort für den Neubau gesucht, hatte Geschäftsführer Michael Müller erzählt. Wer sich heute auf die Suche nach einem freien Gewerbegrundstück in Andernach begibt, hat es schwer: „Wir können derzeit keine Flächen anbieten“, erklärt der Wirtschaftsförderer der Stadt, Christian Heller, im Gespräch mit der Rhein-Zeitung.

Das sei einerseits eine gute Nachricht, betont sein designierter Nachfolger Dustin Heip, der in einigen Wochen den Posten des Wirtschaftsförderers übernehmen wird. Schließlich zeige die hohe Nachfrage nach Gewerbegrundstücken, dass Andernach als Standort für Unternehmen attraktiv sei. Andererseits würde man den ortsansässigen Betrieben gern die Möglichkeit bieten, innerhalb des Stadtgebiets zu expandieren: „Wir brauchen die Wirtschaft, die Investitionen, das Wachstum“, erklärt Heip.

Indes habe in der Region nicht nur Andernach mit einem Mangel an verfügbaren Gewerbeflächen zu kämpfen, berichtet Heip von einem Treffen der Wirtschaftsförderer im Kreis Mayen-Koblenz: „Wir reden hier über eine Situation, die wir kreisweit haben. Wir können den Bedarf der Wirtschaft derzeit nicht decken.“ Dabei nutze man bei Anfragen von Unternehmen nach freien Grundstücken bereits das Netzwerk untereinander und verweise Interessenten auf der Suche nach passenden Angeboten auch an die Kollegen im Kreis.

Da Gewerbeflächen in öffentlicher Hand kreisweit knapp sind, gehe man verstärkt auf private Grundstücksbesitzer zu und biete diesen an, geeignete Käufer zu vermitteln. Zu welchen Konditionen diese bereit seien, sich von ihren Flächen zu trennen, könne man seitens der Stadt allerdings nicht beeinflussen, ist sich Wirtschaftsförderer Heller bewusst: „Wir sind da in der Zuschauerrolle.“

Als Kommune habe man daher bereits vor einigen Jahren die Initiative ergriffen und beschlossen, selbst ein neues Gewerbegebiet zu entwickeln. Bereits 2010 fanden erste Gespräche – damals noch mit der Verbandsgemeinde Pellenz – bezüglich eines interkommunalen Gewerbegebiets entlang der B256 statt. Nachdem die Pellenz aus dem Projekt ausgestiegen war, trieb die Stadt Andernach die Planungen auf eigene Faust weiter voran.

Dabei stieß man allerdings auf einige Hürden: 95 Prozent der Flächen im geplanten Gewerbegebiet Miesenheim-West waren zunächst noch in privater Hand und müssen nach und nach erworben werden. Auch die damals noch im Raum stehende B256-Umgehung in diesem Bereich sowie die aufwendigen Entwässerungsmaßnahmen auf den ehemaligen Rohstoffabbauflächen verzögerten das Projekt. Dass sich die Planungsphase nun bereits über 15 Jahre hinzieht, entspreche nicht seinen eigenen Ansprüchen, räumt Heller ein: „Wir können dort 2025 immer noch keine Grundstücke anbieten. Das ist nicht zufriedenstellend.“

Immerhin gehe es inzwischen in Miesenheim-West voran, betont Dustin Heip: „Da ist Bewegung beim Grundstücksankauf.“ In den kommenden drei bis fünf Jahren wolle man die Planungen für die Entwicklung des Gewerbegebiets abgeschlossen haben. Immerhin verfüge das Gebiet durch den Kreisverkehr im Kräwerweg bereits über eine Erschließung.

Die Unternehmen, die mit einem Bedarf an Erweiterungsflächen an die Stadt herantreten, sind in den unterschiedlichsten Branchen tätig, erzählt Heller. Das Spektrum reiche vom Handwerk, über die Metallverarbeitung bis zur Gesundheitsbranche. Dies mache den Wirtschaftsstandort widerstandsfähiger gegen Krisen in einzelnen Bereichen: „Wir tun gut daran, wenn wir möglichst breit aufgestellt sind.“ Generell seien Gewerbebetriebe in der Stadt immer willkommen, betont Heller. Konflikte zwischen Wohnen, Freizeit und Gewerbe gebe es kaum: „Andernach ist ein wirtschaftsfreundlicher Standort.“