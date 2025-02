Karneval in Mittelrheinhalle In Andernach vergehen fünf Stunden wie Flug Alexander Thieme-Garmann 16.02.2025, 15:12 Uhr

i Trainerin Luisa Roch tritt aushilfsweise in die Fußstapfen der verletzten Antonia Schäfgen. So kam das Tanzpaar mit Sebastian Schneider doch noch zustande. Alexander Thieme-Garmann

Gesang, Klang und gute Gags - diese Zutaten gehören zu einer jeden Prunksitzung der Andernacher Stadtsoldaten. Beste Unterhaltung bot sich den Jecken in der Mittelrheinhalle.

Mit der Skyline einer Millionenmetropole als Bühnenbild begrüßten die Stadtsoldaten unter dem Kommando von Sitzungspräsident Michael Krebs ihre Gäste zur Prunksitzung in der Andernacher Mittelrheinhalle. Es war das Kinderballett, das prompt in die Welt der Superhelden um Batman und Co.

