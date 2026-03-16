Tierheim bittet Stadt um Hilfe
Immer mehr Streunerkatzen in Mayen
Um die Streunerkatzen behandeln zu können, werden sie in Lebendfallen gefangen.
Um die Streunerkatzen behandeln zu können, werden sie in Lebendfallen gefangen.
Kristina Wagner/Tierheim Mayen

Immer mehr Streunerkatzen hat das Mayener Tierheim in den jüngsten Jahren gezählt – so viele, dass es kaum mehr selbst helfen kann, die Tiere behandeln und kastrieren zu lassen. Die Kosten explodieren. Jetzt wendet sich das Tierheim an die Stadt.

Lesezeit 4 Minuten
Das Szenario einer Katzenschwemme zeichnet sich zwar noch nicht ab. Aber die Zahl der Streunerkatzen, also verwilderte Hauskatzen, die ohne direkte menschliche Fürsorge im Freien leben und sich vermehren, hat im Stadtgebiet von Mayen enorm zugenommen.

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