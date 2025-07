„Wir wollen der Ort sein für alle Menschen, die keinen Hafen haben, die aber gern bei uns andocken möchten.“ So beschreibt Nicole Stockschlaeder, die Leiterin der Lebensberatung Mayen, ihre Sichtweise und die ihrer fünf Kolleginnen. Auch wenn immer öfter Ratsuchende die Fachstelle des Bistums in der Koblenzer Straße in Mayen aufsuchen: Keiner wird abgewiesen. Stockschlaeder hat eine Bilanz für die Arbeit im vorigen Jahr gezogen – und auch da schwingt noch die Corona-Pandemie nach. „Insgesamt sind die Anfragen immer komplexer geworden“, sagt die Familienexpertin.

1Welches waren die wichtigsten Themen bei Kindern und Jugendlichen, und wieso spielt Corona mit herein? Bei den Kindern und Jugendlichen, die um Rat gesucht haben, waren Partnerschaftskonflikte der Eltern das häufigste Thema. „Da spielten hauptsächlich Belastungssituationen bei den Eltern eine wichtige Rolle und deren Auswirkungen auf die Kinder“, sagt die Diplom-Theologin. Dies habe im Jahr 2023 noch auf Rang zwei in der Statistik gelegen. Ebenso weit vor: Effekte von Erschöpfung und Überlastung bei Heranwachsenden. Da wird auch Corona, so Stockschlaeder, bei Schulkindern „als eine Hypothese mitgedacht“: Kinder, die normalerweise vor fünf Jahren eine Eingewöhnung von der Kita in die Grundschule hätten mitmachen sollen, könnten Probleme im Sozialleben der Schule haben. Insgesamt seien die Zahlen in puncto Beratung in der Lebensberatung wieder auf Vor-Corona-Niveau. „Die Zahlen sind stabil, es gibt einen leichten Anstieg bei der Jugendhilfe.“

2Was hat Erwachsene so sehr belastet, dass sie nach Rat gesucht haben? Bei Erwachsenen waren die wichtigsten Themen 2024 allgemeine Überlastung und Stress, dahinter waren dysfunktionale Interaktion/Kommunikation, eine Belastung durch kritische Lebensereignisse, beziehungsrelevante Aspekte und sonstige partnerbezogene Themen dominierend. Die Anzahl der Leistungen, die 2024 von der Lebensberatung in Mayen erbracht wurden, betrug 491. Diese verteilen sich auf 1103 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Zusätzlich nahmen 489 Erwachsene, Kinder und Jugendliche an weiteren Angeboten der Lebensberatung wie Elternkursen, offenen Sprechstunden, Weiterbildungen teil.

Auch wenn andere Fachstellen wie psychologische Praxen überlastet sind und keinen Termin für einen Ratsuchenden in naher Zukunft ermöglichen, kann die Lebensberatung akut eingreifen. „Wir wollen die Menschen stabilisieren, bis sie einen Platz finden“, merkt Stockschlaeder an, die ergänzt, dass Mayen auch Orientierung für Klienten bietet. Eine Außenbestelle befindet sich im Übrigen im Haus der Familie in Andernach. Das Angebot dort richtet sich einmal wöchentlich an Ratsuchende in Erziehungs- und Familienfragen mit Wohnsitz in Andernach. 2024 sind so in 41 Fällen Einzelpersonen und/oder Familiensysteme beraten worden.

3 Ist die Lebensberatung auch in plötzlich auftretenden Krisenfällen ansprechbar? In Krisenlagen sei das Büro in Mayen immer empfänglich, betont die Leiterin. Das könne in der Trauerbegleitung nach Unfällen und großen Verlusten ebenso der Fall sein wie bei anderen Adhoc-Fällen „Das sind Dinge, die uns fordern“, sagt die Expertin, die sich auf ihr Team verlassen kann, das sich einmal pro Woche intensiv austauscht. Aus diesem Team ist die verdiente Mitarbeiterin Annette Kühr nach 26 Jahren zum 30. Juni in den Ruhestand gegangen. Ihre Stelle konnte lückenlos nachbesetzt werden.

4Was bietet die Lebensberatung an Kursen an? Mehrere Kurse sind in Vorbereitung. Dazu zählt der Clip-Kurs für Eltern in Trennungssituationen, der im Frühjahr 2026 gemeinsam mit der dortigen Beratungsstelle in Cochem vonstattengehen soll. „Trennungssituationen sind sehr schwierig, zumal aufgrund eigener Verletzungen die Themen der Kinder im Blick zu behalten“, erläutert Stockschlaeder. Trotz der Trennung müssten sich beide Eltern elementare Antworten auf die Fragen finden: „Was ist mir wichtig in der Erziehung? Kann ich mit dem anderen Elternteil darüber sprechen, ohne dass man streitet?“

In einer Gruppe soll der Austausch mit anderen betroffenen Eltern gesucht werden. In einem zweiten Kurs dreht sich einiges um das Thema Feinfühligkeit. In Kooperation mit der Caritas wird an drei Vormittagen beleuchtet, wie junge Eltern mit ihren Babys umzugehen lernen. Der Kurs findet bei den „Frühen Hilfen“ in Polch statt. Als Pendant zum Eltern-Kurs schließlich geht es in einem weiteren Kurs um die Frage: „Wie fühlen sich Kinder in Trennungssituationen?“

Träger der Lebensberatung in Mayen ist das Bistum Trier. Die Finanzierung wird vom Bistum Trier (43 Prozent) und mit Zuschüssen vom Landkreis Mayen-Koblenz und von den Städten Mayen und Andernach (gemeinsam 37,7 Prozent) sowie dem Land Rheinland-Pfalz (19,3 Prozent) sichergestellt. Ratsuchende werden unabhängig ihrer Religion, Weltanschauung oder Herkunft unterstützt – und das für sie kostenlos.

Die Lebensberatung in Mayen hat ihren Sitz in der St.-Veit-Straße 42, sie ist per E-Mail an sekretariat.lb.mayen@bistum-trier.de oder unter Tel.: 02651/48085 zu erreichen. Anmeldung zur Beratung und aktuelle Angebote gibt es im Internet unter www.mayen.lebensberatung.info. Die Beratungen können auch telefonisch oder via Internet stattfinden.