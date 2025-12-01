Im Wäldchen bei Monreal findet ein Passant die Leiche

Der grausige Fund bei Monreal in der Eifel beschäftigt Mordermittler über Landesgrenzen hinweg: Die Spuren der Frauenleiche, der Kopf und Hände fehlen, führen nach Olpe und Bonn. Was ist bisher bekannt?
Lesezeit 2 Minuten
Spekuliert worden ist im malerischen Eifelort Monreal am Wochenende viel darüber, was es mit dem Polizeieinsatz am Freitagnachmittag genau auf sich hatte. Klar war bald: In einem Wäldchen südlich des Ortes war eine Leiche gefunden worden. Bald sprach sich herum, dass niemand der Einheimischen als vermisst gelte.