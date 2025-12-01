Bluttat beschäftigt Ermittler Im Wäldchen bei Monreal findet ein Passant die Leiche Tim Kosmetschke

Peter Meuer

Elvira Bell 01.12.2025, 18:25 Uhr

i Bei diesem Wäldchen an der Landesstraße südlich von Monreal in Richtung Kaisersesch sollen am Freitagnachmittag Polizeibeamte ermittelt haben, so wurde es unserer Redaktion berichtet. Elvira Bell

Der grausige Fund bei Monreal in der Eifel beschäftigt Mordermittler über Landesgrenzen hinweg: Die Spuren der Frauenleiche, der Kopf und Hände fehlen, führen nach Olpe und Bonn. Was ist bisher bekannt?

Spekuliert worden ist im malerischen Eifelort Monreal am Wochenende viel darüber, was es mit dem Polizeieinsatz am Freitagnachmittag genau auf sich hatte. Klar war bald: In einem Wäldchen südlich des Ortes war eine Leiche gefunden worden. Bald sprach sich herum, dass niemand der Einheimischen als vermisst gelte.







