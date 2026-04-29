Man hat das Passwort vergessen und weiß nicht weiter oder man will lernen, wie Word funktioniert: Im Piksl-Labor Andernach wird einem gerne geholfen. Aber wer denkt, das Angebot sei nur älteren Menschen eine Hilfe, der irrt sich gewaltig.
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Wer mit „Pixel & Co.“ Probleme hat, ist im Piksl-Labor in Andernach gut aufgehoben. Die großzügig gestaltete, inklusive und barrierefreie Räumlichkeit in der Hochstraße 85–87 ist nämlich Anlaufstelle für alle Menschen, die die digitale Welt erkunden wollen.