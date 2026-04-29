Anlaufstelle für Jung und Alt
Im Piksl-Labor Andernach gibts Medienkompetenz für alle
Simon Breidbach (von links), Jannik Junglas, Aylen Klee, Sikko Müller und Tatiana Fabian gehören zum festen Team des Piksl-Labor
Simon Breidbach (von links), Jannik Junglas, Aylen Klee, Sikko Müller und Tatiana Fabian gehören zum festen Team des Piksl-Labors.
Wolfgang Lucke

Man hat das Passwort vergessen und weiß nicht weiter oder man will lernen, wie Word funktioniert: Im Piksl-Labor Andernach wird einem gerne geholfen. Aber wer denkt, das Angebot sei nur älteren Menschen eine Hilfe, der irrt sich gewaltig.

Lesezeit 2 Minuten
Wer mit „Pixel & Co.“ Probleme hat, ist im Piksl-Labor in Andernach gut aufgehoben. Die großzügig gestaltete, inklusive und barrierefreie Räumlichkeit in der Hochstraße 85–87 ist nämlich Anlaufstelle für alle Menschen, die die digitale Welt erkunden wollen.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenSoziales

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