Anlaufstelle für Jung und Alt Im Piksl-Labor Andernach gibts Medienkompetenz für alle Wolfgang Lucke 29.04.2026, 07:00 Uhr

i Simon Breidbach (von links), Jannik Junglas, Aylen Klee, Sikko Müller und Tatiana Fabian gehören zum festen Team des Piksl-Labors. Wolfgang Lucke

Man hat das Passwort vergessen und weiß nicht weiter oder man will lernen, wie Word funktioniert: Im Piksl-Labor Andernach wird einem gerne geholfen. Aber wer denkt, das Angebot sei nur älteren Menschen eine Hilfe, der irrt sich gewaltig.

Wer mit „Pixel & Co.“ Probleme hat, ist im Piksl-Labor in Andernach gut aufgehoben. Die großzügig gestaltete, inklusive und barrierefreie Räumlichkeit in der Hochstraße 85–87 ist nämlich Anlaufstelle für alle Menschen, die die digitale Welt erkunden wollen.







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