Bereits kurz nach der Eröffnung des Parkhauses am Runden Turm in Andernach berichteten Anwohner von nächtlichen Partys im Obergeschoss. Daran habe sich bis heute nichts geändert, beschreiben sie. Der Stadt werfen sie Untätigkeit vor.

Tagsüber geht es im Andernacher Parkhaus Runder Turm recht ruhig zu: Während andere innenstadtnahe Parkflächen, etwa am Bollwerk, jetzt in der touristischen Saison voll ausgelastet sind, sind in der knapp 200 Parkplätze zählenden Hochgarage bei Weitem nicht alle Stellplätze belegt. In den Abend- und Nachtstunden erwacht das vor knapp fünf Jahren eröffnete Parkhaus allerdings zum Leben – sehr zum Leidwesen der Anwohner.

Joachim Kriegel, der mit Ehefrau Bettina neben dem Parkhaus wohnt, hat sich im Namen der Anwohner in einem Leserbrief an unsere Zeitung gewandt. Er schildert darin, wie die Zustände in dem gegenüberliegenden Gebäude ihn nahezu Nacht für Nacht um den Schlaf bringen. Es sind nicht die regulären Nutzer, die ihre Fahrzeuge abstellen, um dann Veranstaltungen in der Innenstadt zu besuchen, betont Kriegel im Gespräch mit der Redaktion: „Das Parken als solches stört nicht.“ Vielmehr werde das oberste Stockwerk des Parkhauses regelmäßig für nächtliche Zusammenkünfte und Partys genutzt.

„Es ist so laut, als würde die Party im eigenen Schlafzimmer stattfinden.“

Joachim und Bettina Kriegel in einem Leserbrief an die Rhein-Zeitung

„Gegen 21.30 Uhr fahren die ersten Kfz lautstark mit röhrenden Motorgeräuschen und lauter Musik in die Hochgarage ein. Im obersten Stockwerk des Parkhauses finden seit der Eröffnung regelmäßig solche Treffen statt: Autorennen, Skater, Gesprächskreise mit Klappstühlen, Trinkgelage und Raucherecken“, schildert das Ehepaar Kriegel, wie es das Treiben in dem Parkhaus erlebt. Laut Nutzungsordnung der Stadt ist es zwar untersagt, sich aus einem anderen Grund als zum Abstellen oder Abholen eines Fahrzeugs in dem Gebäude aufzuhalten, doch dagegen werde regelmäßig verstoßen.

An ruhigen Schlaf sei nicht zu denken: „Es ist so laut, als würde die Party im eigenen Schlafzimmer stattfinden.“ Es handele sich um einen unzumutbaren Zustand, ärgern sich die Anwohner. Sie sehen die Stadt in der Pflicht, Maßnahmen gegen die Ruhestörungen zu ergreifen, fühlen sich von den Behörden aber nicht ernst genommen: „Alle Störmeldungen, die von den Nachbarn vorgetragen werden, bleiben unbeachtet.“

Stadt spricht von vereinzelten Beschwerden

Dem Ordnungsamt ist die Situation in dem Parkhaus gut bekannt, ergab eine Anfrage unserer Zeitung bei der Pressestelle der Stadt. Nach der Eröffnung 2020/21 habe man einige Beschwerden von Anwohnern entgegengenommen. Nachdem man Ende 2021 eine Videokameraanlage installiert habe, sei die Anzahl der Meldungen von Ruhestörungen stark zurückgegangen, heißt es seitens der Stadt. Zurzeit erhalte man lediglich vereinzelt Beschwerden von Anwohnern in diesem Bereich.

In Einzelfällen nutzten Jugendliche und junge Erwachsene das Parkdeck als Treffpunkt, dabei komme es zu Lärmbelästigungen durch aufheulende Motoren oder abgespielte Musik, räumt die Stadt ein. Um solche unbefugten Aufenthalte zu verhindern, führe der Vollzugsdienst der Stadt regelmäßige Kontrollen durch, außerdem werte man die Aufnahmen der Videokamera aus.

„Es kommt in Einzelfällen vor, dass Jugendliche und junge Heranwachsende das Parkdeck als Treffpunkt nutzen möchten.“

Die Stadt Andernach zu den Beschwerden der Anwohner

Des Weiteren prüfe man derzeit, eine Schrankenanlage mit Kennzeichenerfassung an der Einfahrt des Parkhauses zu installieren. Dem Wunsch der Anwohner, das Gebäude und damit auch die Außenflure abends ab 22 Uhr abzuschließen, könne man allerdings nicht entgegenkommen: Da Besucher von Veranstaltungen in der Mittelrheinhalle die Stellplätze nutzten und einige an Anwohner vermietet werden, sei dies keine praktikable Lösung.

Die bisher ergriffenen Maßnahmen hätten nicht die erwünschte Wirkung gezeigt, erklärt das Ehepaar Kriegel. Dadurch habe diese eine besondere Gefahrenlage geschaffen: „So muss für die Störer der Eindruck entstehen, dass sie ihr bisheriges rechtswidriges Verhalten gefahrlos fortsetzen können, ohne Sanktionen befürchten zu müssen.“

Anwohner wollen Anspruch auf Gesundheitsschutz durchsetzen

Es gehe ihnen keinesfalls darum, die Jugendlichen, die sich in dem Parkhaus treffen, zu diskreditieren, betont Joachim Kriegel. Die Zusammenkünfte arteten nicht in Randale aus. Man habe aber als Anwohner einen Anspruch darauf, dass die Stadt tätig wird und die rechtswidrigen Treffen unterbindet, um die Gesundheit der Anwohner zu schützen. Das sei bisher nicht geschehen: „Auf Dauer, ein wirklich krankmachender Zustand.“