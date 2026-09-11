Mendiger Straßenbau Im November soll der erste Bagger anrollen 11.09.2026, 11:00 Uhr

i In zwei Bauabschnitte ist die Erneuerung der Obermendiger Straße "In den Mühlwiesen" auf einer Gesamtlänge von 410 Metern gegliedert. Thomas Brost

Ein Baumbeet ist in der jüngsten Mendiger Stadtratssitzung in der Diskussion gewesen. Für die Erneuerung der Straße „In den Mühlwiesen“ könnte es förderschädlich sein. Aus diesem Grund sucht der Planer nach einem Ausweg.

Wie wird die Straße „In den Mühlwiesen“ in Mendig insgesamt ausgebaut? Zum zweiten Bauabschnitt des 410 Meter fassenden Projektes gibt es noch keine Ausführungsplanung, wie im jüngsten Mendiger Stadtrat erwähnt wurde. Planer Oliver Karst stellte den ersten Bauabschnitt vor, der eine Ausdehnung von 160 Meter hat.







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