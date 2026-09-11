Ein Baumbeet ist in der jüngsten Mendiger Stadtratssitzung in der Diskussion gewesen. Für die Erneuerung der Straße „In den Mühlwiesen“ könnte es förderschädlich sein. Aus diesem Grund sucht der Planer nach einem Ausweg.
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Wie wird die Straße „In den Mühlwiesen“ in Mendig insgesamt ausgebaut? Zum zweiten Bauabschnitt des 410 Meter fassenden Projektes gibt es noch keine Ausführungsplanung, wie im jüngsten Mendiger Stadtrat erwähnt wurde. Planer Oliver Karst stellte den ersten Bauabschnitt vor, der eine Ausdehnung von 160 Meter hat.