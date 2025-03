Das wird ein spannendes Wahlduell: Christian Schnack (FDP) will Amtsinhaber Maximilian Mumm (SPD) als Bürgermeister der VG Maifeld ablösen. Er beklagt „einen Schlendrian“ im Maifeld.

Die Wahlberechtigten in der Verbandsgemeinde Maifeld entscheiden am Sonntag, 30. März, ob Amtsinhaber Maximilian Mumm (SPD) weiter ihr Bürgermeister bleibt oder ob Christian Schnack (FDP) ihn ablösen soll. Für welche Positionen steht der liberale Herausforderer? Darüber haben wir mit dem 39-Jährigen, der mit seiner Familie in Ochtendung lebt und als Lehrer arbeitet, gesprochen.

Herr Schnack, Sie treten bei der VG-Bürgermeisterwahl im Maifeld gegen Amtsinhaber Maximilian Mumm an. Warum?

Zunächst möchte ich erwähnen, dass es sehr wichtig ist, in der heutigen politischen Lage sich um die Demokratie zu kümmern und diese aktiv zu stärken. Dies kann nur erfolgen, wenn man für die demokratischen Ideale einsteht und sich in meinem Fall als Freier Demokrat als Verbandsbürgermeisterkandidat zur Wahl stellt. Ich kann daher nicht verstehen, wenn Parteien bei solch einer wichtigen Zukunftsentscheidung keinen Kandidaten stellen. Es gibt viel zu verbessern auf dem Maifeld: von Bildungsthemen, dem Dreiklang von Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie über Wirtschaftsförderung, Tourismus und Digitalisierung bis hin zu einer bürgernahen Verwaltung.

i Die FDP ist die politische Heimat von Christian Schnack. Er ist seit vielen Jahren kommunalpolitisch aktiv. Daniel Karmann. picture alliance/dpa

Wer Sie (noch) nicht kennt: Was charakterisiert Sie am besten?

Schon zu Schülerzeiten habe ich mich für politische Themen interessiert und bin dann auch schnell kommunalpolitisch aktiv geworden. Ich habe in verschiedenen Vorständen auf Orts- und Verbandsgemeindeebene mitgearbeitet und die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Ortsgemeinderat Ochtendung und in den Ausschüssen auf der Verbandsgemeindeebene vertreten. Darüber hinaus bin ich stellvertretender Vorsitzender der FDP Maifeld und der FDP Mayen-Koblenz und setzte mich mit Leidenschaft für die Menschen im Verbandsgemeinderat ein.

Mit mir erhalten die Bürgerinnen und Bürger einen modern denkenden, zukunftsgewandt agierenden Menschen, der frischen Wind auf das Maifeld bringt. Sie erhalten einen Bürgermeister, der für alle da sein wird, der zielstrebig, ehrgeizig und ehrlich ist und sein Amt mit Herzblut ausüben wird. Sie erhalten einen Familienmenschen, der selber verheiratet ist und einen Sohn hat und sich für die Belange von Jung bis Alt einsetzt.

Was hat Sie politisch geprägt und zur FDP geführt?

Seitdem ich politisch aktiv bin, habe ich stets auch die Arbeit der Freien Demokraten mit viel Wohlwollen verfolgt, und ich fand es immer richtig, dass die Verbandsgemeinde eine starke Wirtschaft braucht. Denn ohne eine starke Wirtschaft können die sozialen Angebote nicht passgenau auf die Menschen zugeschnitten werden, da auch diese Programme Geld kosten. Wenn man sich näher mit der FDP beschäftigt, stellt man fest, dass liberal sein bedeutet, dass man für alle Menschen da sein möchte, und dass der Anspruch herrscht, dass es den Menschen in der Verbandsgemeinde gut gehen soll. Das Tolle an der FDP ist, dass man Wahrheiten unverblümt ansprechen darf.

„Die Maifelder sind nicht mehr recht zufrieden mit der Politik. Sie haben das Gefühl, dass nach 16 Jahren die Luft raus ist und ein Schlendrian eingekehrt ist.“

Christian Schnack von der FDP will Amtsinhaber Maximilian Mumm von der SPD ablösen.

Was bewegt die Menschen im Maifeld?

Im Rahmen des Wahlkampfes und auch darüber hinaus habe ich mit sehr vielen Maifeldern sprechen können. Die Maifelder sind nicht mehr recht zufrieden mit der Politik. Sie haben das Gefühl, dass nach 16 Jahren (Anm. d. Red.: Amtszeit von Mumm) die Luft raus ist und ein Schlendrian eingekehrt ist. Die Maifelder machen es daran deutlich, dass es beispielsweise in den Grundschulen der Verbandsgemeinde doch sehr schleppend mit der Digitalisierung verlaufen ist und dass über Folgekosten, technischen Support und die weitere Ausstattung von Tablets mehr geredet als gehandelt wurde. Die Maifelder sind unzufrieden mit der Wirtschaftspolitik, denn namhafte Betriebe wandern lieber in die Nachbarverbandsgemeinden ab. Die Maifelder sehen, dass immer mehr Flüchtlinge zu uns auf das Maifeld kommen und der Wohnungsmarkt immer angespannter wird. Das führt zwangsläufig zu Sorgenfalten. Die Bürgerinnen und Bürger sehen die kaputten Straßen, wo viele Jahre zu wenig in Richtung Land kommuniziert wurde.

i Das Symbolbild zeigt ein Schlagloch auf einer Straße. "Es wurde viele Jahre zu wenig in Richtung Land kommunziert", kritisiert Christian Schnack die Infrastrukturpolitik. Marcus Brandt. picture alliance/dpa

Als Lehrer erleben Sie die Auswirkungen der Bildungspolitik in den Schulen. Woran hapert es da? Gibt es Ihrer Ansicht nach Versäumnisse seitens der Verbandsgemeinde?

Die Verbandsgemeinde Maifeld ist Träger der hiesigen Grundschulen. Ich selber bin Lehrer für weiterführende Schulen und muss leider feststellen, dass andere Verbandsgemeinden und Schulen deutlich weiter sind, vor allem mit der Digitalisierung. Die Einstellung zu sagen, dass den Schulen 100.000 Euro zur Verfügung gestellt werden und sie dann schon am besten wissen, was sie damit anfangen sollen, kann ich nur bedingt teilen. Es ist Aufgabe der Verbandsgemeinde, die Schulen optimal auszustatten, um eine gelingende Pädagogik zu gewährleisten. Daher sind die bilateralen Gespräche mit den Schulleitungen unumgänglich. Ich habe das Ziel, dass wir im Bildungsbereich eine der führenden Verbandsgemeinden werden und andere Verbandsgemeinden auf uns schauen, was sie von uns lernen können. Mit der Einführung des gesetzlichen Anspruches der Ganztagsbetreuung im Schuljahr 2026/27 sind wir als Verbandsgemeinde besonders gefordert, eine Personalplanung zu entwickeln, die maßgeschneidert auf die Bedürfnisse angepasst ist.

i Tablets sind an vielen Schulen selbstverständlich, wie dieses Symbolbild zeigt. Für Christian Schnack geht die Digitalisierung in der VG Maifeld noch nicht weit genug. Jan Woitas. picture alliance/dpa

Sie sind im Nebenerwerb Landwirt. Was reizt Sie daran?

Unseren landwirtschaftlichen Betrieb gibt es schon in der fünften Generation. Es erfüllt einen mit Ehrfurcht, dass man mit Mutter Erde selber Nahrungsmittel produziert. Ich finde es wichtig, dass man keine Scheuklappen aufsitzen hat, sondern sich in mehr als einem Gebiet auskennt und dort auch die Interessen ehrlich und glaubhaft vertreten kann. Als Lehrer, Landwirt, Kaufmann und Fachwirt für Versicherungen und Finanzen kann ich bereits einen großen Teil der Interessen der Maifelder aus der eigenen beruflichen Perspektive vertreten.

Dass 180 Hektar Fläche in der VG Maifeld für erneuerbare Energien ausgewiesen werden sollen, ist Ihnen ein Dorn im Auge. Warum?

Schauen Sie, in Deutschland gehen jedes Jahr über 71 Fußballfelder als Ackerfläche verloren. Und das Jahr für Jahr. Wir haben es mit dem Ukraine-Krieg gesehen: Wenn ein Land schwächelt, sind die Regale auch schon mal leer. Das war auch für uns Maifelder eine ganz neue Erfahrung, hat uns aber vielleicht auch wieder geerdet. Wenn ich an die Entscheidung im Gremium denke, so sind alle Entscheidungsträger zum Zeitpunkt der Entscheidung satt und müssen keinen Hunger leiden. Dann ist es einfacher, 180 Hektar Ackerland wieder freizugeben. Wir stehen für Wind- und Solarenergie, aber auf Dächern, Parkplätzen oder öffentlichen Gebäuden und nicht auf wertvollen Ackerflächen.

i Freiflächen-Fotovoltaik ist eine Maßnahme, um mehr Energie aus der Sonne zu erzeugen. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Als Liberaler sagen Sie: „Die FDP steht für Veränderung.“ Was muss aus Ihrer Sicht dringend verändert werden?

In Ihrem Bericht „Gut älter werden auf dem Maifeld“ schreiben Sie, dass entgegen dem Trend die Einwohnerzahl von 2020 bis 2040 in der Verbandsgemeinde Maifeld um 667 Menschen steigen wird. Ich finde, wir sollten mit solchen Prognosen sehr vorsichtig sein. Hinsichtlich des Maifeldes können wir eher eine Stagnation und sogar einen Rücklauf der Einwohnerzahlen erkennen. Der Wanderungssaldo ist, ohne die Flüchtlinge und die ukrainischen Mitbürger, negativ.

Die Maifelder treibt der hohe Zustrom der Flüchtlinge um. Wir haben über 300 Flüchtlinge – und da sind die Ukrainer noch nicht mit eingerechnet. Der Wohnungsmarkt wird immer angespannter, und wir müssen aufpassen, dass die Mieten bei uns nicht explodieren. Wir sollten vermehrt klare Signale an Land und Bund senden, dass wir bald an der Schmerzgrenze angekommen sind.

i Die Bevölkerungsprognose hat das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz für den Zeitraum 2020 bis 2040 errechnet. RZ/Quelle: Statistisches Landesamt RLP

Wenn wir als Verbandsgemeinde wieder attraktiver werden wollen, können wir auch in der Einwohnerzahl wirklich wachsen. Wir als FDP Maifeld haben die Idee, ein MMS (Medizinisches Maifeld Stipendium) einzuführen. Denn wenn in Koblenz die medizinische Fakultät eingerichtet wird, ist es die Chance des Maifeldes, hier zuzupacken und die jungen Mediziner an das Maifeld zu binden.

Auch mit dem ÖPNV können wir in der Ausgestaltung noch nicht zufrieden sein. Die Entscheidungen werden auf Kreisebene getroffen, dennoch können wir als Verbandsgemeinde unsere Positionen noch deutlicher machen. In Zukunft sollte die Digitalisierung in den Bussen kein Problem mehr darstellen, und Kartenlesegeräte sollten auch wirklich funktionieren.

Es wird also höchste Zeit, dass sich etwas ändert.