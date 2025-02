Reaktionen zur Bundestagswahl Im Kreis Mayen-Koblenz herrscht Katerstimmung 24.02.2025, 17:00 Uhr

i Auch im Kreis Mayen-Koblenz ist die Bundestagswahl am Tag danach das wichtigste Gesprächsthema. Politiker aus der Region stellen sich die Frage, wie es nach dem turbulenten Wahlkampf weitergeht. Sascha Ditscher

Gespannt verfolgten die Politiker aus dem Kreis Mayen-Koblenz die aktuellen Entwicklungen am Wahlabend. Über alle Parteigrenzen hinweg treibt sie die Sorge um, wie es nun auf Bundesebene weitergeht.

Am Tag nach der Bundestagswahl beschäftigen sich auch die Politiker aus dem Kreis Mayen-Koblenz mit den Ergebnissen. Während die einen am Wahlabend noch auf einen Einzug ihrer Partei in den Bundestag oder gar auf eine mögliche Regierungsbeteiligung hoffen durften und zu später Stunde enttäuscht wurden, herrscht bei anderen das Gefühl vor, noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen zu sein.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen