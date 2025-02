Neue Attraktion in Mayen Im E-Kart durch virtuelle Welten Johannes Kirsch 07.02.2025, 11:17 Uhr

i BattleKart ist ein neues Freizeitangebot in einer ehemaligen Tennishalle in Mayen. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

BattleKart ist eine rasante Kombination aus E-Kart und virtueller Realität. In Mayen kann man jetzt durch Fantasiewelten düsen. Unsere Zeitung erklärt, wie es funktioniert.

Wer Kartsport mit quietschenden Reifen, krächzenden Motoren und dem Geruch von Benzin in Verbindung bringt, für den dürfte BattleKart eine gänzlich neue Erfahrung sein. Denn die Freizeitattraktion, die seit November in einer ehemaligen Tennishalle in Mayen beheimatet ist, erweitert den klassischen Motorsport mit den ohne Dach und Cockpit ausgestatteten Gokarts um zahlreiche Facetten.

