Auf der Suche nach einem besonderen Ort, um den Bund des Lebens zu schließen, werden Paare jetzt auch im Blumenhof Müller in Nickenich fündig. Regina und Thomas Müller haben dort mit viel Liebe zum Detail ein Trauzimmer geschaffen.
Lesezeit 3 Minuten
Eine Kapelle eignet sich hervorragend als Trauzimmer: Der sakrale Raum bietet dem Brautpaar und seinen Gästen eine persönliche und romantische Atmosphäre. In der Pellenzgemeinde Nickenich ist nun inmitten des Blumenhofs von Regina und Thomas Müller in einem eigens errichteten kapellenähnlichen Gebäude ein Trauzimmer entstanden.