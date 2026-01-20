Neues Trauzimmer in Nickenich Im Blumenhof Müller kann ab sofort geheiratet werden Elvira Bell 20.01.2026, 14:00 Uhr

i Regina und Thomas Müller aus Nickenich sind sehr gläubige Menschen. Ihnen war die Errichtung eines kapellenähnlichen Kleinods inmitten ihres Blumenhofs ein Anliegen. Die Räumlichkeiten stehen für standesamtliche oder freie Trauungen zur Verfügung. Elvira Bell

Auf der Suche nach einem besonderen Ort, um den Bund des Lebens zu schließen, werden Paare jetzt auch im Blumenhof Müller in Nickenich fündig. Regina und Thomas Müller haben dort mit viel Liebe zum Detail ein Trauzimmer geschaffen.

Eine Kapelle eignet sich hervorragend als Trauzimmer: Der sakrale Raum bietet dem Brautpaar und seinen Gästen eine persönliche und romantische Atmosphäre. In der Pellenzgemeinde Nickenich ist nun inmitten des Blumenhofs von Regina und Thomas Müller in einem eigens errichteten kapellenähnlichen Gebäude ein Trauzimmer entstanden.







