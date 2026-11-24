Bereits der genehmigte Andernacher Haushalt für das laufende Jahr wies einen Fehlbetrag von gut 6 Millionen Euro auf. Für das kommende Jahr rechnet die Stadt mit einem deutlich höheren Defizit – wenn auch nicht ganz so hoch wie zunächst befürchtet.
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20 Millionen Euro – diesen Fehlbetrag wies der erste Haushaltsentwurf für das kommende Jahr aus, über den die Mitglieder des Andernacher Haupt- und Finanzausschusses (HFA) in ihrer ganztägigen Sitzung Anfang November beraten haben. Ganz so dramatisch stellt sich die Lage im zweiten Entwurf, mit dem sich das Gremium am Mittwoch beschäftigen wird, nicht mehr dar.