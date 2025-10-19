„Sex ist schön, aber ein Jägerschnitzel bedeutet die Welt.“ Mit Sätzen wie unterhält Mark Junglas seine Fans bei Instagram. Der 38-Jährige ist neuer Pächter vom Alten Bahnhof in Polch. Uns verrät er, was dort plant.
Als 17-Jähriger hat Mark Junglas schon vom Alten Bahnhof in Polch geträumt. Dort einmal ein Restaurant zu eröffnen, das wär’s ... Viele Pächter vor ihm sind gescheitert, doch das kümmert ihn nicht. Der 38-Jährige will in dem denkmalgeschützten Gebäude eine neue, junge Ära einläuten.