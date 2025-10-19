Mark Junglas ist neuer Pächter Im Alten Bahnhof Polch wird’s wild und fettig 19.10.2025, 11:30 Uhr

i Vom Alten Bahnhof in Polch hat er schon als 17-Jähriger geträumt, jetzt hat Mark Junglas den Pachtvertrag mit der Stadt unterschrieben und sagt: "Manchmal muss ich mich noch kneifen." Birgit Pielen

„Sex ist schön, aber ein Jägerschnitzel bedeutet die Welt.“ Mit Sätzen wie unterhält Mark Junglas seine Fans bei Instagram. Der 38-Jährige ist neuer Pächter vom Alten Bahnhof in Polch. Uns verrät er, was dort plant.

Als 17-Jähriger hat Mark Junglas schon vom Alten Bahnhof in Polch geträumt. Dort einmal ein Restaurant zu eröffnen, das wär’s ... Viele Pächter vor ihm sind gescheitert, doch das kümmert ihn nicht. Der 38-Jährige will in dem denkmalgeschützten Gebäude eine neue, junge Ära einläuten.







