Hidden Champions in der Eifel IHK: Landkreis punktet mit wirtschaftlicher Vielfalt Kim Fauss 25.08.2026, 12:00 Uhr

i Die IHK-Regionalgeschäftsstelle Mayen-Koblenz hat ihren Sitz in Koblenz. Das Team rund um Regionalgeschäftsführer Martin Neudecker ist für viele Firmen aus der Region – darunter auch Hidden Champions – oft der erste Ansprechpartner. Kim Fauss

Ob Andernach, Mayen oder Polch – in der Region haben sich einige Hidden Champions angesiedelt. Was den Standort attraktiv macht und bei welchen Themen die versteckten Marktführer von der IHK unterstützt werden, erklärt Martin Neudecker.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Regionalgeschäftsstelle Mayen-Koblenz ist für Unternehmen im Landkreis meist einer der ersten und wichtigsten Ansprechpartner. Von der Firmengründung über die Aus- und Weiterbildung bis hin zur Unternehmensnachfolge – die IHK versucht ihren Mitgliedern „von A-Z zu helfen“, erklärt Regionalgeschäftsführer Martin Neudecker.







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