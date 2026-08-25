Ob Andernach, Mayen oder Polch – in der Region haben sich einige Hidden Champions angesiedelt. Was den Standort attraktiv macht und bei welchen Themen die versteckten Marktführer von der IHK unterstützt werden, erklärt Martin Neudecker.
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Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Regionalgeschäftsstelle Mayen-Koblenz ist für Unternehmen im Landkreis meist einer der ersten und wichtigsten Ansprechpartner. Von der Firmengründung über die Aus- und Weiterbildung bis hin zur Unternehmensnachfolge – die IHK versucht ihren Mitgliedern „von A-Z zu helfen“, erklärt Regionalgeschäftsführer Martin Neudecker.