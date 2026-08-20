Schule in Plaidt IGS Pellenz ist Teil von Netzwerk gegen Rassismus Elvira Bell 20.08.2026, 07:00 Uhr

i Die Integrierte Gesamtschule Pellenz (IGS) gehört seit Dienstag offiziell zu einem bundesweiten Netzwerk: Mehr als 5000 Schulen sagen laut und deutlich „Nein“ zur Ausgrenzung. Die Urkunde überreichte Pierre-Marc Hartenfels, Regionalkoordinator Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage an Schulleiterin Karin Hantschel. Mit auf dem Foto sind unter anderem Landrat Marko Boos, VG-Bürgermeister Sebastian Busch, Peter Wilkes, der Ortsbürgermeister von Plaidt, Dimo Wache vom FSV Mainz sowie Celine Klasen und Runi Ahmad. Elvira Bell

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage ist ein bundesweites Netzwerk. Teil davon ist nun auch die IGS Pellenz. Bei der Auftaktveranstaltung waren auch Vertreter des Projektpaten Mainz 05 mit dabei.

Rund 5000 Schulen gehören bundesweit zum Netzwerk Schule ohne Rassismus – Schulen mit Courage. Auch die Schüler und Pädagogen der Integrierten Gesamtschule Pellenz (IGS) haben sich im vergangenen Schuljahr in geheimer Abstimmung bewusst dafür entschieden, Teil dieses Netzwerks zu werden.







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