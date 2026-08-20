Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage ist ein bundesweites Netzwerk. Teil davon ist nun auch die IGS Pellenz. Bei der Auftaktveranstaltung waren auch Vertreter des Projektpaten Mainz 05 mit dabei.
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Rund 5000 Schulen gehören bundesweit zum Netzwerk Schule ohne Rassismus – Schulen mit Courage. Auch die Schüler und Pädagogen der Integrierten Gesamtschule Pellenz (IGS) haben sich im vergangenen Schuljahr in geheimer Abstimmung bewusst dafür entschieden, Teil dieses Netzwerks zu werden.