Schule in Plaidt
IGS Pellenz ist Teil von Netzwerk gegen Rassismus
Die Integrierte Gesamtschule Pellenz (IGS) gehört seit Dienstag offiziell zu einem bundesweiten Netzwerk: Mehr als 5000 Schulen
Die Integrierte Gesamtschule Pellenz (IGS) gehört seit Dienstag offiziell zu einem bundesweiten Netzwerk: Mehr als 5000 Schulen sagen laut und deutlich „Nein“ zur Ausgrenzung. Die Urkunde überreichte Pierre-Marc Hartenfels, Regionalkoordinator Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage an Schulleiterin Karin Hantschel. Mit auf dem Foto sind unter anderem Landrat Marko Boos, VG-Bürgermeister Sebastian Busch, Peter Wilkes, der Ortsbürgermeister von Plaidt, Dimo Wache vom FSV Mainz sowie Celine Klasen und Runi Ahmad.
Elvira Bell

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage ist ein bundesweites Netzwerk. Teil davon ist nun auch die IGS Pellenz. Bei der Auftaktveranstaltung waren auch Vertreter des Projektpaten Mainz 05 mit dabei.

Lesezeit 2 Minuten
Rund 5000 Schulen gehören bundesweit zum Netzwerk Schule ohne Rassismus – Schulen mit Courage. Auch die Schüler und Pädagogen der Integrierten Gesamtschule Pellenz (IGS) haben sich im vergangenen Schuljahr in geheimer Abstimmung bewusst dafür entschieden, Teil dieses Netzwerks zu werden.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenBildung

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren