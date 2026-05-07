„Abiversal“ in Plaidt IGS Pellenz: Abiturjahrgang feiert seinen Abschluss 07.05.2026, 07:00 Uhr

i Insgesamt 61 Absolventinnen und Absolventen der IGS Pellenz in Plaidt erhielten ihr Abitur oder den schulischen Teil der Fachhochschulreife. Mari-Linn Oerter

Der Abiturjahrgang 2026 der Integrierten Gesamtschule Pellenz feierte unter dem Motto „Abiversal“ seinen Abschluss. 61 Absolventinnen und Absolventen erhielten ihr Abitur oder den schulischen Teil der Fachhochschulreife.

Der Abiturjahrgang 2026 der Integrierten Gesamtschule Pellenz hat seine Abschlussfeier in der Hummerich-Halle in Plaidt begangen. Insgesamt 61 Absolventinnen und Absolventen erhielten ihr Abitur oder den schulischen Teil der Fachhochschulreife. Unter dem Jahrgangsmotto „Abiversal“ gestalteten die Schülerinnen und Schüler eine abwechslungsreiche und stilvolle Feier, heißt es in der Pressemitteilung der Schule.







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