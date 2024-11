800 Demonstranten in Andernach IG Metall zeigt Arbeitgebern die rote Karte Martin Ingenhoven 08.11.2024, 16:35 Uhr

i Die IG-Metall-Mitglieder zeigten den Arbeitgebern bei der Abschlusskundgebung in den Rheinanlagen buchstäblich die rote Karte. Martin Ingenhoven

800 Beschäftigte der Metallindustrie haben sich bei einem Demonstrationszug durch Andernach für eine deutliche Lohnsteigerung starkgemacht. Vor der am Montag anstehenden vierten Verhandlungsrunde im Tarifstreit machten sie ihren Standpunkt klar.

Andernach. Viel Gewerkschaftsfolklore ist an diesem Morgen in Andernach zu sehen. Viel rot – Schals, Fahnen, Transparente. Dazu gelbe Warnjacken und -westen. Etwa 800 Mitarbeiter der umliegenden Betriebe haben sich vor dem Werkstor von Rasselstein versammelt und fordern lautstark: „Wer die Preise kennt, will sieben Prozent!

