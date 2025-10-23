Mit Spielen wie „Ich sehe was, was du nicht siehst ... und das ist hart“ soll ein 63-Jähriger ein Mädchen zu sexuellen Handlungen an seinem Geschlechtsteil gedrängt haben. Der Mann muss sich jetzt vor dem Landgericht Koblenz verantworten.
Mehr als 100-mal soll der Angeklagte Hermann K. ein Mädchen schwer sexuell missbraucht haben. Beim Prozessauftakt am Landgericht Koblenz äußert sich der 63-Jährige nur kurz zu den Vorwürfen. Seine Frau Barbara K. und die Mutter des Kindes, Marlene C., sagen als Zeuginnen aus.